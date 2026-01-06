La macchina della sicurezza dietro il successo del Giubileo

AGI - La 'Macchina della Sicurezza' tiene. Anche nell'ultimo giorno del Giubileo dove, nonostante la pioggia e la festa dell'Epifania, i fedeli si sono ritrovati, dalle 7 di mattina, in Piazza San Pietro.
A coordinare le operazioni di gestione dell'ordine pubblico, dalla Sala Operativa di via San Vitale, il Questore di Roma, Roberto Massucci, l'uomo dei 'Grandi Eventi' che, con esperienza, ha gestito l'intero dispositivo di sicurezza dell'Anno Santo. Insieme a lui anche il capo di Gabinetto Giampaolo Monastra che, con gli occhi puntati sui monitor, ha vigilato su ogni strada coordinando i reparti dislocati sul territorio. Accanto a loro la portavoce della Questura Elisabetta Accardo, voce e volto della 'polizia gentile', un modello fortissimamente voluto da Massucci e che ha portato, fino a ora, a grandi risultati. Presente anche la Polizia Scientifica di Andrea Di Giannantonio.
Il sistema paese per la sicurezza del giubileo
Nell’impegno del Giubileo, "sul fronte della sicurezza va considerato l’insieme istituzionale - il 'Sistema Paese', in cui 70 mila operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, a cui si è aggiunto l’impegno della polizia locale di Roma Capitale, dei sanitari del 118, del volontariato -, che ha garantito la sicurezza di 33 milioni di pellegrini che si sono recati a Roma per prendere parte agli eventi giubilari", ha ricordato, parlando con le agenzie di stampa, il Questore Massucci che ha poi ringraziato gli agenti e anche i giornalisti che hanno seguito per l'intero anno gli eventi. "Non voglio dire solo grazie, ma condividere l'orgoglio di aver fatto parte di questa gestione - ha spiegato -, con la consapevolezza di essere parte di un grande disegno che è il sistema della sicurezza italiana. Ringrazio anche il capo della polizia Pisani per la sua vicinanza".
Ringraziamenti e principi di gestione
Un ringraziamento anche al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che, ha ricordato Massucci, con cui è stato condiviso un approccio di gestione degli eventi fondato su "equilibrio e professionalità" nel quale sono stati sempre garantiti "gli spazi di agibilità per l'espressione del pensiero a condizione che questo avvenga in una cornice di legalità e nel rispetto della sicurezza dei poliziotti".
La professionalità degli attori della sicurezza
"Tutti abbiamo dato prova di professionalità", ha detto il capo di Gabinetto Monastra ringraziando "tutti gli attori che hanno interpretato il copione della sicurezza che pagina dopo pagina abbiamo scritto dal 24 dicembre del 2024 sino ad arrivare alla giornata odierna".