A Roma esonda l'Aniene ed è allerta rossa

AGI - Il maltempo che per ore si è abbattuto incessante su Roma ha causato l'esondazione dei canali del fiume Aniene all'altezza di Ponte Mammolo. Squadre dei vigili del fuoco sono entrate in azione per i numerosi allagamenti nel quartiere Colli Aniene. Sul posto sono intervenuti anche i volontari della protezione civile.
Piena del Fiume Aniene a Sacco Pastore, Roma Nord. Video di Reporter-Montesacro.— Italia 24H Live – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) January 6, 2026
Livello idrometrico dell'Aniene a Ponte Mammolo 6,77 m, in aumento. pic.twitter.com/l9FziD8Csb
"In queste ore si stanno registrando forti precipitazioni e, nelle ultime ore, si sono verificate esondazioni in diversi tratti del fiume Aniene e i suoi affluenti. Alla luce di questa criticità idraulica, è stata decretata l'allerta rossa per le zone interessate dal bacino del fiume Aniene". In particolare, "la Protezione Civile di Roma Capitale informa che nel pomeriggio di oggi il Fosso di Pratolungo, affluente dell'Aniene, è esondato in più punti nel settore di Via Tiburtina tra il Raccordo Anulare e Via di Tor Cervara.
Sono oltre 150 gli interventi effettuati dalle squadre dei Vigili del Fuoco sul territorio di Roma e provincia per disagi di varia natura: alberi sradicati, allagamenti, danni d'acqua, rami insegne e pali pericolanti, sono tra le segnalazioni più frequenti pervenute alla sala operativa di Roma. Cento gli interventi dei caschi bianchi della Polizia locale.
Intense nevicate hanno interessato alcuni dei nostri settori autostradali di Toscana, Emilia Romagna e Friuli. Per questo motivo Autostrade per l'Italia ha attivato il proprio piano neve che ha visto l'impiego di circa 400 mezzi ed oltre 600 persone.
Toscana: neve a quota 300 metri, imbiancato il Fiorentino
Neve mista a pioggia a Firenze. I fiocchi bianchi hanno fatto la loro comparsa anche in molte altre zone della Toscana a partire da 2-300 metri di altitudine.
"Si raccomanda - spiega sui social il presidente della Regione, Eugenio Giani - di prestare attenzione alla guida e obbligo dotazioni invernali. In funzione mezzi spazzaneve e spargisale. Allerta gialla per neve in corso su Toscana orientale per la giornata di oggi", scrive ancora Giani. Le condizioni meteo sfavorevoli hanno convinto gli organizzatori ad annullare la tradizionale calata della Befana dall'Arcone di piazza della Repubblica a Firenze, uno degli appuntamenti più attesi dell'Epifania fiorentina.
Sul Raccordo Autostradale Siena-Firenze un tratto è temporaneamente chiuso in entrambi i sensi tra Impruneta e Tavarnelle. Lo rende noto l'Anas. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa con segnalazioni in loco.
A Trieste neve e bora, mercoledì scuole chiuse
Causa il maltempo che imperversa su Trieste con vento forte, temperature sotto lo zero e la neve che ha imbiancato la città, il sindaco Roberto Dipiazza ha disposto la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale per la giornata di domani, mercoledì 7 gennaio 2026.
Umbria, il Comune di Perugia attiva il Piano neve
Il Comune di Perugia ha attivato il Piano Neve 2026. In corso gli interventi per la sicurezza della viabilità. Il Piano prevede una serie di misure coordinate volte a garantire la sicurezza della circolazione stradale, la continuità dei servizi essenziali e la riduzione dei disagi per la popolazione, attraverso il coinvolgimento della Protezione Civile comunale, della Polizia Locale, del Cantiere comunale e dei soggetti convenzionati. Già dalle prime ore dall'attivazione del dispositivo, rende noto Palazzo dei Priori, gli operai del cantiere comunale e la polizia locale sono al lavoro sul territorio per la chiusura delle strade più critiche, la posa della segnaletica, lo spargimento del sale e gli interventi di prevenzione del ghiaccio. In questa fase la polizia locale ha già disposto la chiusura al transito veicolare di strade, considerate particolarmente critiche in caso di neve e ghiaccio tra cui via Alessi e via Bartolo da piazza Danti. Anche Gesenu è prontamente attiva con i mezzi per la pulizia delle strade e con i mezzi spargisale.