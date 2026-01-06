Lotteria Italia, 306 i biglietti vincenti
Lotteria Italia: 306 i biglietti vincenti. Il premio da 300mila euro vinto nel Bellunese

E' stato stabilito di attribuire premi per un importo complessivo di 22.688.000 euro
AGI - Il Comitato per l'espletamento delle operazioni relative alle lotterie a estrazione differita ha stabilito di attribuire 306 premi totali per un importo complessivo di 22.688.000 euro.

La suddivisione dei 306 biglietti vincenti

I premi dei 306 biglietti vincenti saranno così suddivisi: Premi di prima categoria, primo premio 5.000.000 di euro; secondo premio 2.500.000 euro, terzo premio 2.000.000 di euro; quarto premio 1.500.000 euro; quinto premio 1.000.000 di euro.

Premi di seconda categoria 30 premi da 100.000 euro. Premi di terza categoria 60 premi da 50.000 euro. Premi di quarta categoria 210 premi da 20.000 euro.

Il premio speciale da 300mila euro venduto nel Bellunese

Questa la serie e il numero del biglietto estratto durante l’anteprima della trasmissione Affari tuoi corrispondente al premio speciale di 300.000 euro: M 291089. Il biglietto è stato venduto ad Auronzo di Cadore (Belluno). Si tratta di un premio, riporta Agipronews, assegnato per la prima volta ed è la novità dell'edizione di quest'anno della Lotteria Italia.

Vendite in aumento

Quest’anno si è registrato un aumento di oltre il 10% dei biglietti venduti. Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti sono riservati premi per complessivi 188.000 euro.

Dove consultare i biglietti vincenti

L’elenco dei biglietti vincenti sarà disponibile sul sito www.adm.gov.it.

