La Befana della Polizia arriva in Lamborghini al Gemelli

AGI - La Befana della Polizia di Stato è tornata anche quest'anno al Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, per offrire un momento di gioia ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici dell'ospedale. Un evento organizzato e voluto dall'Ufficio Comunicazione Istituzionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. La befana è arrivata a bordo della nuova Lamborghini Huracan, accompagnata dai poliziotti della Polizia Stradale, della Polizia Postale, della Questura di Roma e dalla nuotatrice Silvia Meschiari, dalla schermitrice Sofia Ciaraglia e dal pugile Alessandro Marziali, atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato. Ha portato peluche e dolcetti ai piccoli degenti con la speranza di riuscire a regalare un sorriso e far sentire la vicinanza e la solidarietà della Polizia di Stato.
Ad accogliere la befana il Professor Antonio Gasbarrini Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, il Professor Eugenio Mercuri Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute della Donna, del Bambino e di Sanità Pubblica, la Dottoressa Roberta Onesimo Direttrice del reparto di pediatria, la Professoressa Marika Pane Direttrice Centro Clinico Nemo area pediatrica, il Professor Antonio Ruggiero Direttore Oncologia Pediatrica, la Dottoressa Chiara Veredice Responsabile del reparto di neuropsichiatria. Per la Polizia di Stato era presente il Direttore dell'Ufficio Comunicazione istituzionale Domenico Cerbone.
La visita ai reparti e le iniziative precedenti
Nella hall di ingresso dell'ospedale, bambini incuriositi si sono avvicinati alla Befana che poi, accompagnata dai poliziotti, ha visitato i reparti di Pediatria e Chirurgia Pediatrica, Nemo Pediatrico e Neuropsichiatria infantile. L'iniziativa segue un'analoga attività che si è svolta nei giorni scorsi sempre a Roma presso l'Ospedale San Camillo e l'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani dove i piccoli pazienti hanno ricevuto la visita di alcuni poliziotti che hanno voluto donare loro giochi e dolciumi. (AGI)red/Mld