Intossicazione da monossido durante festa di compleanno ad Ancona

AGI - Dodici persone, 7 bambini e 5 adulti, sono ricoverati in ospedale per un’intossicazione da monossido di carbonio: i minori, il più piccolo ha appena tre mesi e il più grande 12 anni, sono al ‘Salesi’ di Ancona, mentre gli adulti sono a Torrette.
L'allarme durante un compleanno
Da quanto si è appreso, sono i componenti di una famiglia che festeggiava un compleanno in un locale di Case Nuove, frazione di Osimo (Ancona): quando è scattato l’allarme, è intervenuto il personale del 118 ed è stata attivata l’unità di crisi.
Saranno trasferiti nella camera iperbarica di Ravenna
Tutti i pazienti sono stati accolti e hanno ricevuto le prime cure necessarie. Sono in corso le operazioni per il trasferimento dei pazienti presso la camera iperbarica di Ravenna. Nessuno, allo stato attuale, è in pericolo di vita.