Intossicazione da monossido durante festa di compleanno ad Ancona
Intossicazione da monossido durante una festa di compleanno, 12 persone in ospedale tra cui 7 bambini 
Home>Cronaca

Intossicazione da monossido durante una festa di compleanno, 12 persone in ospedale tra cui 7 bambini

E' avvenuto in un locale di Case Nuove, frazione di Osimo in provincia di Ancona. Quando è scattato l’allarme, è intervenuto il personale del 118 ed è stata attivata l’unità di crisi
Ambulanza
Ambulanza
Ancona intossicazione monossido
di lettura

AGI - Dodici persone, 7 bambini e 5 adulti, sono ricoverati in ospedale per un’intossicazione da monossido di carbonio: i minori, il più piccolo ha appena tre mesi e il più grande 12 anni, sono al ‘Salesi’ di Ancona, mentre gli adulti sono a Torrette.

ADV

L'allarme durante un compleanno

ADV

Da quanto si è appreso, sono i componenti di una famiglia che festeggiava un compleanno in un locale di Case Nuove, frazione di Osimo (Ancona): quando è scattato l’allarme, è intervenuto il personale del 118 ed è stata attivata l’unità di crisi.

Saranno trasferiti nella camera iperbarica di Ravenna

Tutti i pazienti sono stati accolti e hanno ricevuto le prime cure necessarie. Sono in corso le operazioni per il trasferimento dei pazienti presso la camera iperbarica di Ravenna. Nessuno, allo stato attuale, è in pericolo di vita.

ADV