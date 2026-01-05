Assalto a furgone portavalori sulla A14, chiuso tratto tra Ortona e Pescara Sud

AGI - Assalto a furgone portavalori, chiuso temporaneamente un tratto dell'autostrada A14 tra Ortona e Pescara Sud. Alle ore 7 circa, sulla Autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato chiuso il tratto compreso tra Ortona e Pescara Sud, in direzione Pescara a causa di una rapina a un furgone un portavalori, avvenuto all'altezza del km 402, in cui sono rimaste coinvolte anche tre autovetture e un camion.
Lo rende noto Autostrade per l'Italia. Sul luogo dell'evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, che stanno effettuando gli accertamenti per la ricostruzione dell'evento, e il personale della Direzione 7 Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Attualmente, nel tratto interessato, il traffico risulta bloccato e si registra 1 km di coda in direzione Pescara.