Famiglia nel bosco, il 23 gennaio al via la perizia psichiatrica

AGI - Entra in una fase delicata la vicenda della famiglia nel bosco. Il tribunale per i Minorenni dell'Aquila oggi disporrà l'avvio della perizia psicologica il 23 gennaio sui genitori Nathan e Catherine e sui tre minori con il giuramento della Ctu, Simona Ceccoli.
La psichiatra dovrà procedere a "un'indagine personologica e psico-diagnostica del profilo di personalità di ciascun genitore", finalizzata a valutare "gli stili relazionali e comportamentali, le capacità e competenze genitoriali" e, in particolare, "la capacità di riconoscimento dei bisogni psicologici, affettivi ed educativi, dei minori". L'analisi dovrà inoltre concentrarsi sull'"attenzione progettuale alle esigenze di crescita del minore, al fine di garantire un adeguato sviluppo psichico". Un accertamento approfondito che mira a chiarire se i genitori siano effettivamente in grado di esercitare in modo pieno e consapevole la responsabilità genitoriale, tolta con decreto del 20 novembre scorso.
Valutazione delle capacità genitoriali
Il tribunale chiede al consulente di valutare "se i genitori presentino caratteristiche psichiche idonee ad incidere sull'esercizio della responsabilità genitoriale" e, qualora tale incidenza venga riscontrata, di riferire "se le capacità genitoriali siano recuperabili in tempi congrui rispetto allo sviluppo e alla crescita dei minori", indicando "il percorso educativo che i genitori dovranno allo scopo intraprendere".
Indagine sui minori
Nello stesso tempo, è stata disposta "un'indagine psico-diagnostica sui minori" per accertare "le condizioni attuali di vita, l'andamento dello sviluppo cognitivo e psico-affettivo, le figure di riferimento riconosciute e i modelli di identificazione sviluppati". Un lavoro che dovrà restituire una fotografia aggiornata e scientificamente fondata dello stato emotivo e psicologico dei bambini.
Tutela e tempistiche
A tutela di tutte le parti coinvolte, è stata stabilita l'audio-videoregistrazione di tutte le attività peritali, sia "ai fini di una doverosa tutela delle parti" sia per "consentire una valutazione diretta dei colloqui". La relazione del consulente tecnico d'ufficio dovrà essere depositata entro 120 giorni dalla data del giuramento. Fino al 15 febbraio il deposito di eventuali memorie scritte. Un iter lungo e articolato dove resta il superiore interesse dei minori, che il Tribunale intende tutelare attraverso una valutazione approfondita.
La situazione attuale della famiglia
Intenso anche il lavoro dei difensori della famiglia, Marco Femminella e Danila Solinas, affiancati da un pool di esperti. Nathan continua a vedere i figli due volte a settimana nella struttura di Vasto che li ospita insieme alla madre. Il giorno accudisce gli animali e la sera dorme nella "casetta di nonna Gemma", offerta gratuitamente da Armando e Leonora Carusi.