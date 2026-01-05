Pioggia e allagamenti nella capitale, due ragazze salvate da un seminterrato allagato
Pioggia e allagamenti nella capitale, due ragazze salvate da un seminterrato allagato
Home>Cronaca

Pioggia e allagamenti nella capitale, due ragazze salvate da un seminterrato allagato

All’alba un altro intervento in via Ardeatina, dove due camionisti sono stati recuperati dai loro mezzi bloccati dall’allagamento della strada
Casa allagata a Trigoria
Vigili del Fuoco - Casa allagata a Trigoria
maltempo roma allagamenti
di lettura

AGI - Intervento dei Vigili del Fuoco stanotte a Roma, in via di Trigoria, dove due ragazze di 21 e 24 anni si sono trovate intrappolate al piano seminterrato di una abitazione che si era allagata. L'intervento è scattato alle 2,40 circa con l'arrivo della squadra di Pomezia e del nucleo sommozzatori.

ADV

Le due giovani non riuscivano a uscire a causa della quantità d'acqua nella casa che era a 50 centimetri dal soffitto. Una volta sul posto, il personale dei Vigili del Fuoco è rapidamente intervenuto tagliando le inferriate poste a protezione delle finestre del seminterrato riuscendo a raggiungere le due ragazze intrappolate in stanze diverse.

ADV

Soccorse, estratte e in stato di ipotermia, le due giovani sono state affidate alle cure del personale del 118. Sul posto anche le forze dell'ordine.

Soccorsi 2 camionisti in via Ardeatina

Un altro intervento dei Vigili del Fuoco nella capitale è avvenuto alle 6 del mattino in via Ardeatina 628, per soccorrere due camionisti rimasti intrappolati all'interno dei loro mezzi pesanti a causa dell'allagamento della sede stradale, dovuto alle condizioni meteo. Raggiunti e recuperati dai soccorritori, sono in ottime condizioni di salute.

ADV