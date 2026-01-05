Pioggia e allagamenti nella capitale, due ragazze salvate da un seminterrato allagato

AGI - Intervento dei Vigili del Fuoco stanotte a Roma, in via di Trigoria, dove due ragazze di 21 e 24 anni si sono trovate intrappolate al piano seminterrato di una abitazione che si era allagata. L'intervento è scattato alle 2,40 circa con l'arrivo della squadra di Pomezia e del nucleo sommozzatori.
Le due giovani non riuscivano a uscire a causa della quantità d'acqua nella casa che era a 50 centimetri dal soffitto. Una volta sul posto, il personale dei Vigili del Fuoco è rapidamente intervenuto tagliando le inferriate poste a protezione delle finestre del seminterrato riuscendo a raggiungere le due ragazze intrappolate in stanze diverse.
Soccorse, estratte e in stato di ipotermia, le due giovani sono state affidate alle cure del personale del 118. Sul posto anche le forze dell'ordine.
Soccorsi 2 camionisti in via Ardeatina
Un altro intervento dei Vigili del Fuoco nella capitale è avvenuto alle 6 del mattino in via Ardeatina 628, per soccorrere due camionisti rimasti intrappolati all'interno dei loro mezzi pesanti a causa dell'allagamento della sede stradale, dovuto alle condizioni meteo. Raggiunti e recuperati dai soccorritori, sono in ottime condizioni di salute.