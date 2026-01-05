Allerta rossa a Roma per maltempo, stop alle attività all'aperto
Allerta rossa a Roma per maltempo, stop alle attività all'aperto
Home>Cronaca

Allerta rossa a Roma per maltempo, stop alle attività all'aperto

Ordinanza del sindaco Gualtieri. Chiuso l'accesso ai parchi, ai cimiteri e nelle ville storiche
Il forte maltempo ha causato un allagamento in tutto il Circo Massimo
AGF - Il forte maltempo ha causato un allagamento in tutto il Circo Massimo
roma allerta rossa emergenza meteo roberto gualtieri
di lettura

AGI - Il 6 gennaio è attesa l'emergenza maltempo a Roma, con un'allerta rossa su tutto il territorio capitolino. Per prevenire rischi per la sicurezza e l'incolumità delle persone, il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un'ordinanza.

ADV

L'ordinanza prevede il divieto di svolgimento di attività aggregative ludico-ricreative o a carattere sportivo (non agonistiche), su aree pubbliche o su aree aperte al pubblico esposte ai fenomeni meteorologici. Sono inoltre vietati l'accesso, il transito o la circolazione nelle aree verdi, nei giardini, nei parchi e nelle ville storiche. È previsto anche il divieto di svolgimento di qualunque attività, già preventivamente autorizzata, nelle aree sottostanti ai carichi sospesi e alla chioma delle alberature e nel raggio di loro potenziale caduta. L'ordinanza prevede anche la chiusura al pubblico dei cimiteri cittadini, fatta salva l'esigenza di assolvimento di adempimenti improcrastinabili concernenti i servizi funebri e le attività di polizia mortuaria.

ADV

Raccomandazioni alla cittadinanza

Alla cittadinanza viene raccomandato di non esporsi a rischi e adottare i seguenti comportamenti di autoprotezione:

1. Evitare sottopassi, argini di fiumi, fossi o canali e zone a rischio allagamento.

2. In casa, evitare i seminterrati e non sostare a lungo sui balconi.

3. All'aperto, cercare un luogo elevato e riparato, ma non sotto le alberature o sotto i carichi pendenti.

4. Cercare di rimanere in una posizione riparata, evitando così di essere colpiti dall'eventuale caduta di oggetti.

5. Evitare l'attraversamento e la sosta nelle aree verdi e strade alberate per il possibile verificarsi di rotture di rami, anche di grandi dimensioni, o cadute di alberi che potrebbero colpire le persone o intralciare le strade.

6. Prestare cautela nell'avvicinarsi alle zone costiere e ai litorali, evitando di sostare su pontili e moli.

7. Prestare cautela alla guida di autoveicoli – specie se telonati e caravan – e motoveicoli, al fine di evitare possibili sbandamenti a causa delle raffiche di vento; all'occorrenza, fermarsi.

8. Tenersi informati sull'evoluzione della situazione e seguire le indicazioni fornite dalle Autorità.

ADV