Allerta rossa a Roma per maltempo, stop alle attività all'aperto

AGI - Il 6 gennaio è attesa l'emergenza maltempo a Roma, con un'allerta rossa su tutto il territorio capitolino. Per prevenire rischi per la sicurezza e l'incolumità delle persone, il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un'ordinanza.
L'ordinanza prevede il divieto di svolgimento di attività aggregative ludico-ricreative o a carattere sportivo (non agonistiche), su aree pubbliche o su aree aperte al pubblico esposte ai fenomeni meteorologici. Sono inoltre vietati l'accesso, il transito o la circolazione nelle aree verdi, nei giardini, nei parchi e nelle ville storiche. È previsto anche il divieto di svolgimento di qualunque attività, già preventivamente autorizzata, nelle aree sottostanti ai carichi sospesi e alla chioma delle alberature e nel raggio di loro potenziale caduta. L'ordinanza prevede anche la chiusura al pubblico dei cimiteri cittadini, fatta salva l'esigenza di assolvimento di adempimenti improcrastinabili concernenti i servizi funebri e le attività di polizia mortuaria.
Raccomandazioni alla cittadinanza
Alla cittadinanza viene raccomandato di non esporsi a rischi e adottare i seguenti comportamenti di autoprotezione:
1. Evitare sottopassi, argini di fiumi, fossi o canali e zone a rischio allagamento.
2. In casa, evitare i seminterrati e non sostare a lungo sui balconi.
3. All'aperto, cercare un luogo elevato e riparato, ma non sotto le alberature o sotto i carichi pendenti.
4. Cercare di rimanere in una posizione riparata, evitando così di essere colpiti dall'eventuale caduta di oggetti.
5. Evitare l'attraversamento e la sosta nelle aree verdi e strade alberate per il possibile verificarsi di rotture di rami, anche di grandi dimensioni, o cadute di alberi che potrebbero colpire le persone o intralciare le strade.
6. Prestare cautela nell'avvicinarsi alle zone costiere e ai litorali, evitando di sostare su pontili e moli.
7. Prestare cautela alla guida di autoveicoli – specie se telonati e caravan – e motoveicoli, al fine di evitare possibili sbandamenti a causa delle raffiche di vento; all'occorrenza, fermarsi.
8. Tenersi informati sull'evoluzione della situazione e seguire le indicazioni fornite dalle Autorità.