Crolla un muro nel paese di Nino Manfredi

AGI - Tragedia sfiorata nella mattinata di oggi a Castro dei Volsci, paese natale di Nino Manfredi, dove il maltempo ha provocato il crollo di un muro di contenimento in via San Rocco. Questo evento ha messo in luce la fragilità del territorio.
Intorno alle 9.30, circa 10 metri cubi di terra e pietrame si sono riversati su un’area di parcheggio sottostante, danneggiando quattro autovetture in sosta. Solo per una fortuita coincidenza non si sono registrati feriti, poiché al momento del cedimento non erano presenti persone.
Danni e vicinanza al museo
L’area interessata dal cedimento strutturale si trova a poche decine di metri dal museo dedicato a Nino Manfredi, un punto nevralgico per il turismo locale. I danni materiali sono stati significativi, concentrandosi sulle quattro auto danneggiate dal massiccio riversamento di pietrame e detriti.
Intervento immediato e messa in sicurezza
La strada è stata immediatamente chiusa al traffico pedonale e veicolare a causa delle piogge persistenti che hanno causato l'instabilità del terreno. Sul posto sono intervenuti prontamente personale comunale, Polizia Locale, Vigili del Fuoco di Frosinone e Carabinieri per la messa in sicurezza dell'area e per gli accertamenti necessari a valutare l'entità del rischio idrogeologico.