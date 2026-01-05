E' morta Anna Falcone, la sorella maggiore del magistrato Giovanni 

AGI - È morta Anna Falcone, sorella maggiore del magistrato Giovanni Falcone, ucciso dalla mafia nella strage di Capaci. A darne notizia è il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Prima di tre fratelli, aveva 95 anni.
"La scomparsa di Anna Falcone - ha detto - rappresenta un momento di profondo cordoglio per la città di Palermo. Con il suo stile riservato e la sua straordinaria dignità, Anna Falcone ha custodito e onorato la memoria del fratello Giovanni."
Il contributo alla Fondazione Falcone
Anna Falcone, insieme alla sorella Maria, come ricorda il sindaco di Palermo "ha contribuito alla nascita della Fondazione Falcone, offrendo un sostegno silenzioso ma fondamentale alla diffusione dei valori di legalità e giustizia che il giudice Falcone ha incarnato".
"A nome mio e dell’intera amministrazione comunale esprimo il più sentito cordoglio alla sorella Maria e a tutta la famiglia Falcone, stringendoci con rispetto e riconoscenza a un nome che resta patrimonio morale della nostra comunità".