Terremoto in Calabria, sisma magnitudo 3.7 nel Crotonese

AGI - Una scossa di terremoto ha interessato il territorio del Crotonese. Il sisma, di magnitudo 3.7, si è verificato alle ore 18:48, con epicentro localizzato a circa 1 chilometro a sud-est di San Nicola dell'Alto, in provincia di Crotone. Lo riporta l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), specificando che l'ipocentro è stato individuato a una profondità di 32 chilometri.
Pochi minuti dopo, altre due scosse, alle 18:52 e alle 18:53, d'intensità, rispettivamente, 2.0 e 2.3, hanno interessato sostanzialmente la stessa area a una profondità di 36 km. Le scosse sono state avvertite dalla popolazione anche in altri centri come San Mauro Marchesato, Petilia Policastro, Savelli e Cotronei.
Dettagli tecnici e localizzazione
L'evento sismico principale, registrato dall'Ingv, ha avuto una magnitudo significativa di 3.7. L'epicentro è stato chiaramente identificato nel comune di San Nicola dell'Alto. La profondità relativamente elevata dell'ipocentro (32 km) è un dato tecnico importante per comprendere la dinamica del terremoto nel Crotonese.
Risposta e assenza di danni
Non sono stati segnalati, al momento, danni di alcun genere a persone o cose. Tuttavia, i carabinieri stanno effettuando gli accertamenti del caso per verificare eventuali situazioni critiche nei centri dove le scosse sono state maggiormente percepite, inclusi i comuni limitrofi di Petilia Policastro e Cotronei.