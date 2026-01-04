Strage di Crans Montana: la licenza del bar ‘Le Constellation’ entra nell’indagine della procura svizzera

AGI - Nell’inchiesta per omicidio, lesioni e incendio colposi per la strage di Crans Montana potrebbe entrare anche la licenza rilasciata undici anni fa dalle autorità elevetiche a Jacques Moretti e alla moglie Jessica Moric che ne delineava i ‘confini’ delle attività permesse.
Nella visura consultata dall’AGI si legge che “la gestione del bar-ristorante ‘Le Constellation’ permette “servizi di ristorazione, la vendita di bevande e il commercio dei vini in generale.”
Nel documento del Registro di Commercio del Vallese Centrale, i soci della “società a responsabilità limitata”, iscritta nel registro il 3 novembre 2015, vengono identificati in Jacques Moretti e in Jessica Maric indicata come “moglie di Moretti”.
La concessione delle licenze nel cantone, si legge su fonti aperte, coinvolge il Comune e la Prefettura. La procuratrice Beatrice Pilloud, che conduce l’inchiesta in cui la coppia è indagata, ha fatto sapere ai media che il Comune ha consegnato alla magistratura le carte sui controlli, tre in dieci anni, svolti sulla gestione del locale.