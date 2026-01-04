Video shock a Catania, padre picchia il figlio con un cucchiaio di legno

AGI - Maltrattamenti in famiglia: è l'accusa con cui i poliziotti della Squadra Mobile della questura di Catania hanno fermato un uomo, di 59 anni, immortalato in un video diventato virale su Tik-Tok mentre colpisce ripetutamente e violentemente con un grosso cucchiaio di legno il figlio di 10 anni. Il ragazzino piange, chiede disperatamente di smetterla di picchiarlo e dice di volere "stare con la mamma" e l'uomo gli contro "chi sono io? Il padre e mi devi ubbidire, devi fare quello che dico io...".
L'aggressione sarebbe avvenuta in una zona popolare della città davanti a una bambina piccola e a un'altra persona che riprende la scena con uno smartphone. Moltissimi i commenti e gli insulti all'uomo, poi identificato dalla polizia e sentito negli uffici della questura.
L'uomo è indagato anche per maltrattamenti aggravati anche nei confronti delle altre tre figlie più piccole. Il reato gli è stato contestato nel provvedimento emesso dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e dal sostituto Alberto Santisi.
Il 59enne non è il padre naturale della vittima, nato da una precedente relazione della madre, ma lo avrebbe adottato dandogli il proprio cognome. I quattro fratelli, di età compresa tra i 10 e i 4 anni, sono stati affidati temporaneamente alla madre. Da una prima ricostruzione è emerso che sarebbe stato il bambino, vittima delle botte, a postare sui social il video della violenza che ha portato al fermo del padre e che l'aggressione sarebbe stata ripresa con uno smartphone da una delle sue tre sorelle più piccole.