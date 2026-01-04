Video shock a Catania, padre picchia il figlio con un cucchiaio di legno
Video shock a Catania, padre picchia il figlio con un cucchiaio di legno
Home>Cronaca

Video shock a Catania, padre picchia il figlio con un cucchiaio di legno

L'uomo è stato fermato dopo che le immagini erano diventate virali su tik tok, ora dovrà rispondere di maltrattamenti anche nei confronti delle altre tre figlie
Polizia di Stato
Polizia di Stato
catania violenze minori tik tok
di lettura

AGI - Maltrattamenti in famiglia: è l'accusa con cui i poliziotti della Squadra Mobile della questura di Catania hanno fermato un uomo, di 59 anni, immortalato in un video diventato virale su Tik-Tok mentre colpisce ripetutamente e violentemente con un grosso cucchiaio di legno il figlio di 10 anni. Il ragazzino piange, chiede disperatamente di smetterla di picchiarlo e dice di volere "stare con la mamma" e l'uomo gli contro "chi sono io? Il padre e mi devi ubbidire, devi fare quello che dico io...".

ADV

L'aggressione sarebbe avvenuta in una zona popolare della città davanti a una bambina piccola e a un'altra persona che riprende la scena con uno smartphone. Moltissimi i commenti e gli insulti all'uomo, poi identificato dalla polizia e sentito negli uffici della questura.

ADV

L'uomo è indagato anche per maltrattamenti aggravati anche nei confronti delle altre tre figlie più piccole. Il reato gli è stato contestato nel provvedimento emesso dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e dal sostituto Alberto Santisi.

Il 59enne non è il padre naturale della vittima, nato da una precedente relazione della madre, ma lo avrebbe adottato dandogli il proprio cognome. I quattro fratelli, di età compresa tra i 10 e i 4 anni, sono stati affidati temporaneamente alla madre. Da una prima ricostruzione è emerso che sarebbe stato il bambino, vittima delle botte, a postare sui social il video della violenza che ha portato al fermo del padre e che l'aggressione sarebbe stata ripresa con uno smartphone da una delle sue tre sorelle più piccole.

ADV