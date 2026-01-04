Botulismo a Canicattì: uomo in rianimazione dopo aperitivo

AGI - Un uomo di 50 anni di Canicattì è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Giovanni di Dio per un sospetto caso di botulismo, una rara ma seria forma di intossicazione provocata da tossine batteriche.
Il malore è arrivato dopo un aperitivo consumato insieme a un gruppo di amici in un locale della città. Altri quattro partecipanti alla serata hanno accusato disturbi, ma le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.
L'indagine dell'Asp e dei carabinieri
L'Asp di Agrigento ha attivato il protocollo sanitario previsto in questi casi e avviato verifiche per ricostruire la catena alimentare e individuare la possibile origine dell'intossicazione. I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e accertando le circostanze dell'episodio.