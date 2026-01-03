Oroscopo: transiti, amore e finanze per tutti i 12 Segni

AGI - Per molti segni zodiacali si aprono nuove prospettive, occasioni di crescita e possibilità di rinnovamento, mentre altri attraversano fasi più complesse fatte di chiarimenti, introspezione e scelte delicate.
Tra i segni che vivono un periodo favorevole spiccano Capricorno, Pesci, Scorpione, Sagittario e Cancro: per loro si prospettano nuove opportunità sociali, professionali e affettive, maggiore energia, intuizioni brillanti e relazioni più autentiche. Anche Toro, Leone e Vergine attraversano una fase positiva, pur con qualche sfida legata alla comunicazione o alla gestione della pressione. Queste le previsioni di Alexandra Volkan:
Ariete: attenzione ai fraintendimenti e trasformazione interiore
Grazie al transito di Marte in Sagittario, sarete in continuo movimento e vi aprirete a nuove possibilità. Sentirete la necessità di superare i vostri limiti, con il desiderio di viaggiare, anche solo con la fantasia, e di trovare un terreno fertile per i vostri progetti che coltivate da tempo.
Inoltre la luna piena potrebbe portare novità sul fronte economico, mentre il ritorno di Urano in Toro potrebbe offrire nuove opportunità sul piano finanziario.
Da metà novembre tuttavia Mercurio ha iniziato il suo movimento retrogrado, e dovrete prestare attenzione a fraintendimenti e discussioni, soprattutto in ambito lavorativo. Questa parte finale dell’anno aprirà un periodo di introspezione profonda che porterà nel nuovo anno a una completa trasformazione interiore.
In amore, tra non detto ed errori strategici, avvertirete un senso di fatica. Apritevi al vostro partner, anche se non ne avete voglia, e cercate di ritrovare la vostra antica complicità. Per i single, i pianeti non favoriscono incontri promettenti. Cercate di uscire dai vostri soliti giri. Assecondate i cambiamenti in ogni ambito della vostra vita. Consiglio del mese: cercate la stabilità nella trasformazione. A Milano, a Palazzo Reale, non perdetevi la mostra su Man Ray, uno dei primi a utilizzare la fotografia come un vero e proprio medium creativo.
Toro: rinascita e ripensamento della stabilità
La luna piena nel segno dà avvio a un percorso interiore di cambiamento, amplificando la vostra energia e facendo emergere ciò che avete coltivato con pazienza nei mesi passati. A confermare questo processo di rinascita arriva Urano nel segno, invitandovi a ripensare il concetto stesso di stabilità. Questo transito attiva un potente processo di reinvenzione e liberazione da ruoli ormai inadeguati.
Da qui ad aprile potrete apportare innovazioni decisive nelle abitudini che non vi rappresentano più, rivedere le priorità nelle scelte di vita, scegliere senza sensi di colpa. Vi sentirete sotto pressione ma può avvicinarsi il momento del successo. Cercate di non farvi cogliere dall’ansia. Se le risposte tardano ad arrivare non cedete allo scoraggiamento e non dubitate del vostro valore.
In amore forse non avete ancora fatto un salto di qualità, anche se crescono l’impegno e la responsabilità. Con l’inizio della retrogradazione di Mercurio, il cielo invita alla prudenza. La comunicazione potrebbe farsi più ambigua: bisogna essere capaci di attraversare l’ombra per rinascere nella luce. Consiglio del mese: alzate gli occhi al cielo e cercate di volare anche voi! Per chi ha la possibilità di tornare a Napoli, la mostra da non perdere, nella Palestra degli scavi, è dedicata al tema dell’“Essere donna nell’antica Pompei”.
Gemelli: relazioni sotto esame e introspezione
Con Marte e Mercurio in opposizione dal Sagittario, le relazioni diventano il vostro specchio: ogni scambio, ogni confronto, ogni parola porta con sé un messaggio da decifrare. Dovrete fare attenzione ai particolari. Nelle relazioni potrete vivere momenti di tensione o intavolare discussioni accese, ma potrete anche ottenere chiarimenti preziosi e attesi da tempo.
Se ci sono bisogni o emozioni che chiedono di essere espressi, il plenilunio di questo periodo astrale può offrire un prezioso aiuto, valorizzando lo spazio del subconscio. È un momento di profonda riflessione, in cui potreste sentirvi più scoperti e più vulnerabili, ma anche più connessi alla vostra anima segreta. Vecchi rancori, paure, ansie che vi hanno posto dei limiti per molto tempo possono essere lasciati andare come un’inutile zavorra.
Mercurio avvia il suo moto retrogrado e richiede attenzione, consapevolezza e una buona dose di pazienza. Durante questa fase la comunicazione è molto delicata: parole scelte male, equivoci e valutazioni sbagliate sono dietro l’angolo. Intanto avete nuove amicizie su cui contare. In amore potrete tenere viva la vostra fiamma interiore. Consiglio del mese: rallentate il passo per ascoltare il battito del vostro cuore! Se siete a Parigi in questo periodo andate al Louvre per la mostra sul grande maestro del Classicismo Jacques-Louis David.
Cancro: frutti del lavoro e sostegno di Venere
La luna piena in Toro dà luce e aria all’undicesima casa, quella in cui abitano amicizie, sogni, gesti di sostegno. Potreste sentire il bisogno di riconnettervi con chi vi è vicino e avete ignorato per un periodo troppo lungo o capire come portare avanti un progetto che pensavate di avere abbandonato. Le emozioni si fanno intense, i desideri più chiari: ciò che avete seminato può ora dare i suoi frutti, anche sul piano materiale.
Dovrete concentrarvi su ciò che conta davvero, abbandonando ciò che non vi appartiene più e valorizzando ciò che ha significato e valore per voi. C’è anche Venere a sostenervi con un bel trigono, per cui avrete l’opportunità di aprirvi alle relazioni con maggiore intensità, autenticità e desiderio di fusione emotiva.
Ritroverete l’intesa perduta con il partner: l’amore è un’esperienza trasformativa, e ogni incontro può diventare importante. Mercurio retrogrado potrebbe richiedere di rivedere delle abitudini e di gestire meglio il vostro tempo. Sforzatevi di vedere qualcosa di diverso nella vostra quotidianità. I vostri sentimenti e desideri si equilibreranno perfettamente, la felicità vi sta aspettando. Consiglio del mese: salite sulla giostra anche se soffrite di vertigini! Alla GAM di Palermo, la mostra sul “Secondo Novecento in Sicilia” con oltre settanta opere di 22 artisti appartenenti a diverse generazioni.
Leone: riconoscimento e conclusione di cicli
La luna piena in Toro indica che avete bisogno di riconoscimento e di raccogliere i frutti concreti del vostro impegno. Ma questa luna ha un doppio volto, perché può segnare anche la conclusione di un ciclo professionale o di una relazione. Urano retrogrado agisce come attivatore di questo processo di cambiamento: vi mette in crisi, spinge a cambiare rotta quando qualcosa non è più in linea con le vostre esigenze. È ora di rivedere i vostri obiettivi e cercare nuove forme di espressione personale.
Con Marte in Sagittario, l’energia non manca: definite programmi chiari e procedete con la consapevolezza che il vero successo nasce dalla coerenza con ciò che siete oggi. In questa fase, sarà prezioso circondarsi di persone positive che vi sostengano con energia e leggerezza.
Nei rapporti personali mantenete equilibrio e consapevolezza. Venere in Scorpione infatti, se da un lato rende più intensi emozioni e desideri, dall’altro può alimentare dinamiche di gelosia, controllo o possessività. Mercurio porta con sé ricordi anche dolorosi: evitate di riaprire situazioni che avevate chiuso. Consiglio del mese: ascoltate con attenzione e non giudicate senza avere osservato. Da consigliare la mostra a Mestre su “Munch e l’espressionismo, il futuro di una rivoluzione”.
Vergine: nuove prospettive e vento di imprevisto
La luna nuova vi invita a mettere in dubbio le vostre certezze e a ritrovare fiducia nel futuro. È un momento potente per rivedere le vostre convinzioni e aprirvi a nuove prospettive. Potreste sentire il bisogno di viaggiare, studiare, o semplicemente cambiare aria. Urano in Toro porta con sé un vento di imprevisto: vi accorgerete che alcune idee che vi hanno guidato finora non vi rappresentano più e rivedrete il vostro sistema di valori.
In questo periodo la comunicazione gioca un ruolo centrale. Venere in Scorpione intensifica il desiderio di dialoghi autentici e relazioni più profonde. Nel frattempo, Marte e Mercurio in Sagittario movimentano la sfera domestica. Potreste sentirvi chiamati a riorganizzare gli spazi, a risolvere questioni in sospeso o a gestire situazioni che richiedono flessibilità.
Più avanti, con la retrogradazione di Mercurio, sarà utile riorganizzare i pensieri e riflettere. In amore, l’incontro con una persona di grande magnetismo potrebbe sconvolgere la vostra vita sentimentale, soprattutto se siete nati nella prima decade. Consiglio del mese: domate la vostra impulsività, contate fino a dieci prima di parlare! Per celebrare i cinquant’anni dall’uscita di “Rimmel”, Francesco De Gregori organizza a Roma, al Palazzo dello Sport, un concerto fissato per il 10 dicembre.
Bilancia: libertà emotiva e investimenti
La luna piena in Toro e poi il ritorno di Urano in Toro riattivano il vostro bisogno di libertà emotiva e di autenticità nelle relazioni. Non volete più fingere di essere quello che non siete. Venere in Scorpione vi invita a credere negli investimenti nel settore finanziario ma anche nella sfera dei rapporti personali. È tempo di puntare ciò che vi nutre davvero, anche emotivamente.
Nel frattempo, Mercurio retrogrado apre una fase di revisione mentale: le parole vanno pesate, i progetti ripensati. Non è tempo di azioni impulsive, ma di concentrazione e riflessione. Nella parte finale dell’anno, le finanze potrebbero richiedere maggiore attenzione: monitorate il bilancio e gestite con lucidità eventuali spese per acquisti o ristrutturazioni.
Inoltre, Marte in Sagittario stimola la vostra socialità e vi invita a uscire dalla vostra tana. Quello che sembrava bloccato o insicuro potrebbe prendere una fisionomia più convincente. Vi state emancipando dal senso del dovere che spesso ha bloccato la vostra vita e state sciogliendo i lacci che vi hanno impedito di vivere con pienezza. Consiglio del mese: un sentiero secondario non porta necessariamente lontano dalla strada più giusta per voi. Tradizione, cultura ed emozioni al Mercatino di Natale di Bolzano: andateci!
Scorpione: energia liberatoria e nuove relazioni
Proverete la forza di un’energia liberatoria e intensa, con la luna piena in Toro, che vi invita a fare chiarezza negli ambiti più rilevanti della vostra vita. Potreste sentire il bisogno di selezionare con maggiore cura i collaboratori o gli amici, o di chiudere un ciclo professionale che non vi soddisfa più. È il momento di seguire il vostro istinto, le emozioni e i segnali sottili che vi guidano verso territori finora inesplorati ma che vi piaceranno moltissimo, soprattutto a partire dal nuovo anno.
Potreste accorgervi che certe dinamiche o certi rapporti professionali non vi rappresentano più, mentre in amore potreste aprirvi a nuove relazioni più autentiche, più libere: il transito di Venere nel segno aumenterà il vostro fascino e il vostro magnetismo. Per i single ci sono buone probabilità di incontro: l’importante è uscire dal guscio, riscoprire il piacere di sedurre e non avere timore delle novità.
I problemi potrebbero sorgere per le spese che state affrontando con eccessiva leggerezza: a causa del transito di Marte e Mercurio in Sagittario potreste trovarvi in difficoltà economica. Siate prudenti! Consiglio del mese: chiedetevi seriamente con chi volete costruire il vostro futuro. Alla Scala di Milano, il 7 dicembre, la serata inaugurale della stagione dell’Opera con Lady Macbeth del Distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovič.
Sagittario: semplificazione e dinamismo
A ridosso di questo plenilunio in Toro potreste accorgervi che alcune abitudini non vi piacciono più. È tempo di semplificare, di scegliere ciò che vi fa davvero bene. Un invito a cambiare le vostre abitudini arriva anche da Urano che ritorna in Toro: una nuova routine lavorativa o una diversa alimentazione potrebbero aiutarvi a sentirvi meglio.
Con Marte in Sagittario in questa parte finale dell’anno sarete dinamici e intraprendenti, pronti a rimettervi in gioco con energia e fiducia in voi stessi. Riuscirete a concretizzare idee, a superare ostacoli e ad affermare pensieri e idee con maggiore convinzione. Dopo una fase un po’ più riflessiva, si sciolgono dubbi e insicurezze che vi hanno bloccato: torna a riaffacciarsi dentro di voi la voglia di fare, di osare, di esprimere le vostre opinioni.
Ad appoggiarvi c’è anche Mercurio in Sagittario: il pianeta accende la mente con idee brillanti, intuizioni fulminee e una forte voglia di condividere quello che state vivendo. In amore, è un mese di pulizie: potrete eliminare relazioni problematiche e progetti che non hanno funzionato. Aprite le finestre e cambiate aria. Consiglio del mese: non negate la verità di quella mezza frase che vi è sfuggita. Nella nuova traduzione di Daria Biagi troverete “I racconti” di Kafka appena pubblicati da Einaudi.
Capricorno: vita sociale e opportunità in amore
Un periodo denso di novità: con il plenilunio in Toro e Venere in Scorpione, già in novembre vi ritroverete al centro della scena sociale. La voglia di uscire, conoscere persone nuove, esplorare nuovi ambienti e coltivare relazioni sarà più forte che mai. Con queste premesse è evidente che vi attende un periodo davvero ricco di opportunità, incontri, cambiamenti radicali.
Venere, da parte sua, contribuirà in modo significativo a rendere più facili e immediate le relazioni e l’intesa con il partner. Per i single non mancheranno occasioni per attrarre sguardi e attenzione su di sé o per fare colpo su qualcuno che da tempo vi attrae. Chi è in coppia, invece, potrà esprimere la propria affettività con maggiore passione e intensità.
Mercurio retrogrado in movimento tra la dodicesima e undicesima casa, aprirà una fase di riflessione profonda e forse anche di revisione dei vostri progetti. Ascoltate con attenzione il vostro mondo interiore, riprendete in mano un progetto lasciato da parte, rileggete vecchi appunti, riconsiderate ciò che avevate lasciato in sospeso. È come se vi vedeste allo specchio e comprendeste finalmente che cosa ha valore e che cosa va lasciato andare. Consiglio del mese: scegliete sempre di dire la verità, anche se scomoda. Seguite la straordinaria mostra dedicata al Beato Angelico al Palazzo Strozzi di Firenze.
Acquario: impatto di Mercurio e nuove responsabilità
Sarà un periodo molto intenso, sia da un punto di vista professionale che nella sfera delle relazioni. Il lungo anello di sosta di Mercurio avrà un impatto importante su progetti, amicizie, amore, obiettivi professionali. Spostandosi dal Sagittario allo Scorpione, aprirà un periodo ricco di nuove prospettive, soprattutto nel lavoro, ma porterà anche un carico maggiore di responsabilità.
In questa fase, dovrete essere più strategici nelle scelte e cercare di comunicare con chiarezza. Verso la fine dell’anno, prima delle feste, potrebbero sovrapporsi un po’ di impegni, presentarsi cambi di programma, ostacoli imprevisti. Non è escluso che ci siano alcune decisioni da prendere che potrebbero ingenerare un po’ di confusione o essere motivo di ansia.
Urano in Toro potrebbe far emergere riflessioni su voi stessi e le vostre scelte. Forse vorrete riorganizzare gli spazi o affrontare un chiarimento con una persona vicina. In amore, Venere in Scorpione vi rende più esigenti: la voglia di autenticità è forte e vi porta a respingere i legami superficiali e a cercare connessioni profonde. Consiglio del mese: fate attenzione a non far soffrire una persona che sembra insensibile. Perfetto per voi in questa fase il film “Dracula - L’amore perduto” sceneggiato e diretto da Luc Besson.
Pesci: dichiarazioni liberatorie e intuizioni
Questo è il periodo delle dichiarazioni liberatorie, delle intuizioni che fulminano, dei cambiamenti che operano delle piccole rivoluzioni. Il plenilunio in Toro vi apre nuove opportunità nella comunicazione e nella cura delle relazioni. Il transito di Urano in Toro richiede una revisione profonda del vostro modo di pensare, comunicare e apprendere: potrebbe trattarsi di un’opportunità di studio o di lavoro o di trovare nuovi approdi professionali.
Potrete comunque sognare senza paura: con Giove, Saturno e Nettuno in armonia tra loro e in trigono al vostro Sole, si creano le condizioni per la realizzazione di ciò che avete coltivato con dedizione. Potrete finalmente dare concretezza a un progetto su cui avete investito da tempo. Se siete alla ricerca di un nuovo inizio, sforzatevi di allargare la vostra prospettiva. Anche in altri ruoli o in altri luoghi potreste trovare qualcosa che non sapevate neppure di cercare ma vi potrà essere molto utile.
In amore, avrete bisogni affettivi e desideri divergenti o complicati da comunicare al partner. Consiglio del mese: fatevi sempre trovare al posto giusto nel momento giusto. Leggete “Animalia”, la raccolta di racconti di Julio Cortázar, pubblicata dalle edizioni SUR: vi troverete evanescenti rappresentazioni simboliche di stati d’animo e di passioni.