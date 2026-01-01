Accoltellato un prete in centro a Modena, fermato un 29enne

AGI - Un 29enne, di nazionalità italiana, è stato fermato perché gravemente indiziato di tentato omicidio del sacerdote Grajales Gaviria Rodrigo. Il ragazzo risultava da alcuni anni in cura presso un centro di salute mentale del circondario. E' quanto si legge in un comunicato del procuratore della Repubblica di Modena, Luca MasiniIl missionario di 45 anni, della parrocchia San Giovanni Evangelista di Modena, era stato accoltellato e ferito gravemente due giorni fa, la mattina del 30 dicembre, in centro a Modena.
Il prete era stato colpito con un fendente sulla parte sinistra del collo dal giovane che, subito dopo, si era allontanato repentinamente, facendo perdere le proprie tracce. Il sacerdote, soccorso da due dipendenti di una trattoria, era poi stato portato dall'ambulanza all'ospedale Baggiovara e immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico che gli ha salvato la vita.
Sulla base delle immagini riprese dalle telecamere, il prete ha spiegato di non aver mai conosciuto il ragazzo che l'ha accoltellato e di non avergli parlato mentre veniva pedinato. Il sacerdote ha pure precisato che il tutto era avvenuto in modo assolutamente repentino e imprevedibile, come del resto confermato dalle immagini della videosorveglianza.