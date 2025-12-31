Meteo Capodanno e Epifania: freddo polare e neve in Italia

AGI - Capodanno con freddo polare su tutta l'Italia. Aria molto fredda in discesa sui settori orientali del continente con interessamento parziale anche del Mediterraneo centrale. La notte di San Silvestro sarà gelida sulla nostra Penisola con temperature di diversi gradi sotto la media ma sarà asciutta, senza precipitazioni.
Il 1 gennaio avremo ancora clima freddo ma con un generale aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali dell'Italia. Deboli fenomeni sparsi in arrivo su Liguria, Toscana, Lazio e Campania con possibilità di neve lungo l'Appennino oltre i 1000-1400 metri.
Previsioni per il weekend e l'Epifania
Con l'arrivo del primo weekend di gennaio ancora maltempo sulla nostra Penisola con interessamento soprattutto delle regioni del Centro Sud dove assisteremo però anche a un generale rialzo termico con valori che si porteranno di qualche grado sopra media.
Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano in vista dell'Epifania mostrano ancora correnti perturbate accompagnate da un nuovo abbassamento delle temperature e possibilità di neve in montagna, anche a quote medio-basse.
Previsioni meteo per il 31 dicembre
AL NORD - Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con addensamenti bassi in Pianura Padana e sole prevalente altrove. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati e ancora qualche addensamento basso su coste e pianure. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e degli addensamenti bassi al Nord-Ovest.
AL CENTRO - Tempo stabile al mattino su tutte le regioni ma con molti addensamenti, maggiori schiarite tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio attese ampie schiarite con cieli per lo più soleggiati. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori.
AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino piogge tra Calabria e Sicilia e sulle coste della Sardegna. Asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio ancora piogge sui medesimi settori, prevalentemente soleggiati sulle altre regioni. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento anche tra Calabria e Isole Maggiori, salvo dei fenomeni residui. Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l'Italia.
Previsioni meteo per il 1° gennaio
AL NORD - Nubi sparse e schiarite al mattino sulle regioni del Nord ma con tempo asciutto, salvo pioviggini sulla Liguria. Nuvolosità in aumento tra pomeriggio e sera con deboli fenomeni su Liguria, Appennino settentrionale e Friuli Venezia-Giulia. Neve fin verso i 500-900 metri.
AL CENTRO - Nuvolosità in aumento nel corso della giornata sulle regioni del Centro con deboli fenomeni in arrivo sui settori tirrenici. In serata e nottata ancora piogge sparse sulle regioni occidentali con neve sull'Appennino oltre i 1300-1500 metri.
AL SUD E SULLE ISOLE - Nuvolosità e schiarite al mattino sulle regioni del Sud ma con tempo asciutto, salvo isolate piogge sulla Sicilia. Tra pomeriggio e sera ancora molti addensamenti in transito con precipitazioni sparse su Campania, Sicilia e Sardegna. Temperature minime in ulteriore diminuzione, massime in rialzo al Sud e in calo al Nord.