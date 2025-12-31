Uccide con un coltello da cucina il pitbull che stava aggredendo il marito in casa

AGI - È stata la prontezza e freddezza di una donna a evitare che un’aggressione domestica da parte di un cane potesse trasformarsi in una tragedia. L'episodio è avvenuto nell'abitazione della coppia a Capena, alle porte della capitale. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si trovava in casa insieme al marito quando il loro pitbull ha improvvisamente attaccato l’uomo, ferendolo in modo serio.
Di fronte alla scena e nel tentativo di fermare l’animale, la donna ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito il cane, riuscendo così a interrompere l’aggressione. L’intervento, compiuto in una situazione di evidente emergenza, ha permesso al marito di liberarsi e di essere soccorso.
Allertati tramite il numero di emergenza 112, i carabinieri della Stazione di Capena sono arrivati rapidamente sul posto insieme a un'ambulanza che ha trasferito l'uomo in codice rosso all’Ospedale Sant’Andrea di Roma, dove è stato ricoverato. Nonostante le ferite riportate, non risulta essere in pericolo di vita.
Il coltello utilizzato dalla donna è stato sequestrato, mentre la carcassa del cane è stata affidata al personale dell’Asl Roma 4 per gli accertamenti previsti.