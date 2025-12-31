Famiglia del bosco: incontro di Capodanno tra Nathan e i figli nella casa famiglia

AGI - Oggi, giorno di San Silvestro, come a Natale, la famiglia del bosco resta divisa. Domani primo gennaio Nathan potrà incontrare i tre figli di 6 e 8 anni nella casa famiglia di Vasto (Chieti) che li ospita insieme alla madre Catherine. Un incontro previsto, limitato nel tempo, vigilato. Poi di nuovo la distanza.
Il 20 novembre scorso, i piccoli erano stati allontanati dai genitori con decreto del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Ieri la Garante per l'infanzia si è recata nella casa famiglia per verificare le condizioni dei bambini e per informare che con l'inizio del nuovo anno prenderanno avvio le visite psicologiche.
Le soluzioni per l'istruzione
Sul piano dell'istruzione si cercano soluzioni. La dirigente della nuova direzione didattica ha attivato l'Ufficio scolastico regionale per valutare la possibilità di inserire i bambini nel plesso dell'Incoronata, situato a breve distanza dalla struttura.
L'offerta della scuola paritaria e i nodi logistici
In alternativa, la scuola paritaria cattolica Madonna dell'Asilo (ex Istituto Figlie della Croce) ha offerto la propria disponibilità ad accoglierli gratuitamente, anche grazie a un percorso bilingue. Resta però aperta la questione logistica legata alla distanza e all'organizzazione degli spostamenti quotidiani.