Bambino di 3 anni muore intossicato da monossido di carbonio

AGI - Un bambino di tre anni è morto a Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia, dove una famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio sprigionatosi all'interno di un'abitazione privata. Tre le vittime dell'intossicazione, tutte di nazionalità pakistana: una donna di 30 anni e i suoi due figli di 5 e 3 anni. La madre e il bambino più grande sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Poliambulanza. Per il figlio più piccolo, invece, non c'è stato nulla da fare.
