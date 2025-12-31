A Roma un uomo muore per l'esplosione di un petardo

ADV
AGI - Nel pomeriggio di oggi, in via Corte maggiore, ad Acilia, un 63enne di origini moldave è deceduto a seguito dell’esplosione di un artificio pirotecnico. La deflagrazione del petardo gli ha causato gravissime ferite a un arto, al volto e al torace. Personale del 118, intervenuto sul posto, ha tentato invano di rianimarlo. I Carabinieri di Ostia indagano per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
ADV
Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone
ADV
Condividi
ADV