Cuori infranti in casa Savoia: la verità della ex di Emanuele Filiberto

AGI - Sul numero di Chi in edicola questa settimana, Adriana Abascal, ex compagna di Emanuele Filiberto di Savoia, rompe il silenzio dopo la rottura.
In un’intervista esclusiva, pubblicata anche sul sito Chimagazine.it, racconta i motivi della sua scelta di allontanarsi dal principe a un anno dall’inizio della loro relazione: "Non mi interessa diventare principessa, come qualcuno che non mi conosce abbastanza si è permesso di dire. Non ho mai chiesto nulla. E poi principessa di un regno che non c’è… Ho il mio lavoro e i miei figli di cui occuparmi, ma non sono disposta a essere l'amante di Emanuele Filiberto come di nessun altro. Sono i miei principi e la mia fede cattolica a impedirmi di restare con un uomo che amo, stimo e che forse amerò per sempre, ma che è ancora sposato".
L'ufficialità della rottura dopo tanti rumors circolati in rete è arrivata proprio tramite un comunicato stampa di Casa Savoia.
L’ex modella messicana nonché imprenditrice, parla di una decisione dolorosa ma dovuta, "per rispetto dell'educazione ricevuta da mia madre e dei miei figli". Nella lunga intervista la Abascal sottolinea che inizialmente Emanuele Filiberto l’aveva illusa: "Mi aveva fatto capire che stesse avviando le pratiche del divorzio. Dopo un anno insieme invece la situazione era sempre la stessa. Avrà i suoi motivi, io però non posso assolutamente presentarmi come fidanzata, se non è così".
Il principe è ancora sposato con l'attrice francese Clotilde Courau, dalla quale ha avuto due figlie, nonostante i due siano separati da circa 4 anni. A fare infuriare la modella messicana con la quale Emanuele Filiberto è stato immortalato in diverse cerimonie pubbliche, è proprio la mancanza di accesso ai titoli reali in mancanza di una separazione ufficiale dalla prima moglie.
"Sono stata benissimo con Emanuele che è un uomo straordinario e approvo il suo impegno nel sociale, ma ho i miei valori. E non posso non rispettarli. Ma vorrei essere la sua fidanzata, non la sua amante». E a proposito di Clotilde Courau, tuttora moglie del principe, dice: "Non è mia abitudine commentare i pareri o i sentimenti degli altri".