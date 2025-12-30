Incidente alla funivia di Macugnaga: due feriti e 100 persone bloccate

AGI - Incidente questa mattina alla funivia del Monte Moro a Macugnaga, in Valle Anzasca, in provincia del Verbano Cusio Ossola. Secondo le prime informazioni ci sarebbero due feriti e un centinaio di persone sarebbero bloccate in quota perché la funivia è bloccata.
La manovra sbagliata
La causa dell'incidente, secondo quanto si apprende sarebbe stata una manovra sbagliata al momento dell'arrivo alla stazione di monte. L'incidente ha avuto luogo nel secondo tronco dell'impianto che porta dall'alpe Bill al Monte Moro. La cabina nord sarebbe arrivata troppo velocemente alla stazione a monte e avrebbe urtato un muro.
Due feriti
Due persone che si trovavano a bordo sono rimaste ferite, e saranno portate a valle con l'elicottero del 118. Stanno intervenendo il Soccorso Alpino civile e della GdF, i vigili del fuoco, il 118 e i Carabinieri che dovranno fare luce su quanto accaduto. L'urto della prima cabina ha causato un contraccolpo per la cabina sud sulla quale viaggiava solo il vetturino che sarebbe rimasto leggermente ferito.
Tra le persone rimaste bloccate al Monte Moro - una novantina circa - ci sono anche dei bambini. Sono tutti illesi, ma dovranno essere portate a valle dagli elicotteri dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza perché al momento la funivia non può essere messa in funzione.