Spuntano le immagini della donna trovata morta a Milano

AGI - I carabinieri di Milano hanno diffuso due frame delle telecamere di sicurezza che ritraggono la giovane donna trovata morta ieri nel cortile di un condominio nella via Privata Paruta. Gli investigatori stanno ancora lavorando per dare un'identità alla donna, che non aveva documenti con sé, di età apparente tra i 20 e i 30 anni e trovata riversa a terra con ecchimosi sul collo e un ematoma vicino all'occhio.
Dalle immagini appare con lunghi capelli scuri ondulati, un giubbotto e pantaloni neri. Le telecamere si trovano tra il luogo del ritrovamento e le zone limitrofe.