Identificata ragazza trovata morta a Milano, ecco la foto

Identificata la ragazza trovata morta a Milano, è una 19enne di Latina

Si tratta di Aurora Livoli che si era allontanata dalla famiglia il 4 novembre. Sul corpo c'erano segni di violenza
AGI - Ha un nome la ragazza trovata ieri senza vita nel cortile di un condominio nella via Privata Paruta a Milano. Si tratta di Aurora Livoli, nata a Roma 19 anni fa e residente nella provincia di Latina.

La ragazza è stata identificata grazie alla diffusione delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. Il corpo è stato trovato riverso a terra con ecchimosi sul collo e un ematoma vicino all'occhio.

La denuncia di allontanamento e l'ultimo contatto

Secondo quanto riferito dai carabinieri, l'allontanamento della giovane era stato denunciato lo scorso 4 novembre dalla famiglia. La famiglia aveva poi avuto un ultimo contatto telefonico con lei nella mattinata del 26 novembre, quando li aveva rassicurati dicendo di stare bene e non avere intenzione di fare rientro. La ragazza non aveva dato indicazioni su dove si trovasse.

