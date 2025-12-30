Identificata la ragazza trovata morta a Milano

ADV
AGI - Grazie alla diffusione delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, la donna trovata morta ieri in un cortile a Milano è stata identificata in Aurora Livoli, 19enne nata a Roma e residente nella provincia di Latina. Secondo quanto riferito dai carabinieri, l'allontanamento della giovane era stato denunciato lo scorso 4 novembre dalla famiglia che aveva poi avuto un ultimo contatto telefonico con lei nella mattinata del 26 novembre quando li aveva rassicurati dicendo di stare bene e non avere intenzione di fare rientro. La ragazza non aveva dato indicazioni su dove si trovasse.
Spuntano le immagini della donna trovata morta a Milano
Gli investigatori stanno ancora lavorando per dare un'identità alla donna, che non aveva documenti con sé, di età apparente tra i 20 e i 30 anni e trovata riversa a terra con ecchimosi sul collo e un ematoma vicino all'occhio
