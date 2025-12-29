Papa Leone XIV è il personaggio dell'anno per Treccani
Papa Leone XIV è il personaggio dell'anno per Treccani
Home>Cronaca

Papa Leone XIV è il personaggio dell'anno per Treccani

Robert Francis Prevost – divenuto l’8 maggio 2025 Papa Leone XIV – è stato scelto per avere improntato il pontificato a valori fondamentali dell’esperienza cristiana, come sobrietà, misura e ascolto, e a promuovere una pace "disarmata e disarmante"
Du Sénégal à l'Afrique du Sud, le continent salue l'élection du Pape Léon XIV
AFP -  Du Sénégal à l'Afrique du Sud, le continent salue l'élection du Pape Léon XIV
PAPA LEONE treccani 2025
di lettura

AGI - Papa Leone XIV è stato scelto come Personaggio dell’anno 2025 dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani per aver improntato il pontificato a valori fondamentali dell’esperienza cristiana, come sobrietà, misura e ascolto, espressione ideale di «una chiesa povera per i poveri".

ADV

"Parsimonioso di presenza e di parole", come ricorda il Libro dell’anno Treccani 2025, Leone XIV ha scelto di sfumare la propria figura, ridurne la rumorosità, bilanciare posizioni e udienze, sottraendosi con pazienza ai tentativi di collocarlo a destra o a sinistra, tanto sul piano politico quanto su quello teologico. Leone XIV, primo papa statunitense, primo missionario in senso moderno e primo figlio dell’ordine cui appartenne Martin Lutero, sta applicando la capacità di governo maturata durante la lunga missione in Perù, e si trova ora, da pontefice, a operare in un mondo in cui potenze che ambiscono a tornare «nuovamente grandi» hanno bisogno che altri si rimpiccioliscano nella coscienza dei propri diritti. In questo scenario segnato da inedite e interconnesse sfide globali, il nuovo Papa è chiamato a stabilire l’ordine delle priorità di un’agenda complessa, tra nodi da sciogliere o da tagliare, in un percorso fatto di scelte selettive, risposte misurate e rinvii ponderati, che non promette consenso facile né immediato a un pontificato impegnato a promuovere una pace "disarmata e disarmante".

ADV

Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone

ADV