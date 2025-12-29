Donna semisvestita trovata morta in un cortile a Milano [VIDEO]

AGI - Una donna di età apparente tra i 25 e i 30 anni è stata trovata morta in mattinata in un cortile di un condominio in via Paruta a Milano, al civico 74. Non sono chiare le cause del decesso.
Allarme lanciato da una condomina
E' in corso l'ispezione del cadavere da parte del medico legale. A dare l'allarme è stata un condomina che ha notato il corpo della giovane donna semivestito.
Indagini in corso
Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di zona con l'ausilio dei colleghi del Nucleo investigativo di via della Moscova. A coordinarle è il pm Antonio Pansa, che in mattinata ha fatto un sopralluogo: "Qualcosa di strano c'è. Ci sono segni in varie parti - ha dichiarato il magistrato -. Dobbiamo fare accertamenti. La donna non è stata ancora identificata. Mi spiace ma di più non posso dire" ha aggiunto parlando con i cronisti.