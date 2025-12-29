Madre e figlia morte intossicate a Campobasso, 5 indagati

AGI - Cinque medici sono iscritti nel registro degli indagati nell'ambito dell'indagine che ha visto due persone, madre e figlia 15enne, morte a Campobasso per una sospetta intossicazione alimentare.
L'indagine, si legge in una nota della Procura, "è prioritariamente volta a costruire l'intera catena degli interventi medici, con specifico riguardo ai precedenti accessi della 15enne presso il Pronto soccorso: risulta infatti che la minore si fosse presentata in struttura per due volte prima del decesso. Parimenti si indaga sugli interventi richiesti dalla madre prima dell'evento fatale".
Stabili le condizioni del padre ricoverato
L'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" comunica che "il paziente proveniente dall'Azienda Sanitaria Regionale del Molise per sospetta Malattia a Trasmissione Alimentare (MTA) in queste ore è sottoposto agli accertamenti del caso". Nella nota si legge che il paziente, il padre della 15enne morta, "è vigile e le sue condizioni sono stabili, ben controllate".