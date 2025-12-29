Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona

AGI - Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset, dopo le polemiche seguite alle dichiarazioni di Fabrizio Corona sul presunto "sistema" per la selezione dei concorrenti del Grande Fratello. Lo rendono noto i suoi legali Daniela Missaglia e Domenico Aiello, secondo cui il presentatore è vede vittima "di gravi e continuate condotte criminose.
È intenzione di questa difesa denunciare ogni dettaglio di questa campagna calunniosa e diffamatoria - si legge in una nota - orchestrata con il chiaro intento di distruggere l'onorabilità, la rispettabilità e la brillante carriera del Dott. Alfonso Signorini. Per fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media, il Dott. Alfonso Signorini, professionista che ha costruito con scrupolo, serietà ed abnegazione una intera carriera di giornalista, autore, regista e conduttore televisivo, si vede costretto a sospendere in via cautelativa ogni suo impegno editoriale in corso con Mediaset. La decisione è già stata comunicata all'azienda".
La ricostruzione di Corona è "destituita di ogni prova o verità; agiremo in ogni sede affinché non solo sia interrotta la condotta, dolosamente malevola, ma siano resi noti alla Giustizia tutti i concorrenti e beneficiari di questo crimine, anche verso coloro che ne favoriscono la prosecuzione nell'intento, mai taciuto, di continuare a ricavare in varie forme, utilità, pubblicità o ricavi da tali attività illecite. Agiremo, altresì e senza indugio, contro sponsor, motori di ricerca, siti e canali web che amplificano gli effetti della condotta criminosa. Coloro che ancora oggi offrono vetrina e affari di tal fatta antepongono interessi economici al rispetto di diritti costituzionali e della sacralità della vita privata altrui, anzi non ne riconoscono alcun valore. Anche costoro sono i veri co-autori del crimine e dunque responsabili del danno ingiusto che in questo momento il Dott. Alfonso Signorini sta subendo".
Mediaset: accogliamo decisione, agiremo per tutela reputazione del gruppo
"Mediaset accoglie la decisione di Alfonso Signorini di sospendere cautelativamente il suo impegno editoriale, stante l'esigenza di tutelare se' stesso e le persone interessate nella vicenda mediatica in cui è rimasto suo malgrado coinvolto", cioè le accuse di Corona sul presunto "sistema" per entrare al Grande Fratello. È quanto si legge in una nota di Mediaset.
Mediaset "agirà con determinazione in tutte le sedi sulla base esclusiva di elementi oggettivi e fatti verificati per contrastare la diffusione di contenuti e ricostruzioni diffamatorie o calunniose, a tutela del rispetto delle persone, dei fatti e dei propri interessi". È quanto si legge in una nota del gruppo sulla vicenda che ha interessato Alfonso Signorini.
In quanto parte di un primario gruppo europeo quotato, Mediaset "ha il dovere di tutelare, l'integrità delle proprie attività e dei prodotti editoriali, nonché la propria reputazione nei confronti del mercato e del pubblico. Allo stesso tempo, Mediaset ribadisce che chi opera per l'azienda "è tenuto ad attenersi a chiari principi di correttezza, responsabilita' e trasparenza, come definiti dal Codice Etico, che viene applicato senza eccezioni. Sono in corso tutti gli accertamenti e verifiche per garantirne il suo rispetto".