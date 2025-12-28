Roma: tragedia sfiorata in ospedale, tenta di uccidere compagno di stanza
Roma: tragedia sfiorata in ospedale, tenta di uccidere il compagno di stanza

Un 43enne, per motivi ancora sconosciuti, si è scagliato contro un paziente anziano e ha cercato di soffocarlo a mani nude al Sant'Andrea
Mimmo Frassineti / AGF - L'ospedale Sant'Andrea di Roma
AGI - Una persona ricoverata all'Ospedale Sant'Andrea di Roma, di nazionalità indiana e ricoverata nel reparto di gastroenterologia, ha improvvisamente dato in escandescenze scagliandosi, per motivi tuttora sconosciuti, contro il suo compagno di stanza, un romano di 84 anni. L'uomo, 43 anni, ha iniziato a percuotere l'anziano, tentando poi di soffocarlo a mani nude mentre si trovava a letto.

Solo il tempestivo intervento del personale medico, che ha udito i rumori provenire dalla camera, ha interrotto l'aggressione salvando la vita all'anziano. All'arrivo dei Carabinieri, chiamati per sedare la situazione che nel frattempo era degenerata coinvolgendo anche i familiari della vittima, il 43enne si è scagliato con violenza contro i militari, aggredendoli e spintonandoli nel tentativo di opporsi all'arresto.

A seguito della colluttazione, i Carabinieri hanno riportato alcune ferite e sono stati medicati nello stesso ospedale. L'uomo è stato bloccato e portato nel carcere di Regina Coeli.

