Perché tanti infortuni sugli sci avvengono con il sole

AGI - Sole, piste perfette e tempo di ferie: per molti oggi inizia la stagione dello sci e degli sport invernali. Non tutte le giornate sulle piste, però, finiscono tuttavia in modo idilliaco. Lo scorso inverno soltanto l'ospedale di Bressanone in Alto Adige ha assistito 579 sciatrici e sciatori infortunati. Uno studio ha valutato i dati relativi alla stagione 2023/2024.
Molti incidenti avvengono nelle prime due ore della giornata sciistica. Il meteo, tuttavia, non incide quasi per niente: la maggior parte degli episodi avviene con il sole.
I dati statistici sugli infortuni
I risultati forniscono alcuni indizi su come avvengono gli infortuni sciistici e su come evitarli. Secondo lo studio, gli sciatori più anziani e più esperti si infortunano più spesso e in modo più rilevante rispetto a quelli più giovani. Questi vengono trattati, mediamente, soprattutto per fratture ossee che necessitano di un'operazione. La maggior parte delle volte colpiscono le gambe, in particolar modo le ginocchia e riguardano circa un terzo degli infortunati. Quasi il 70% degli incidenti sono dovuti a errori nella tecnica sciistica. Le collisioni costituiscono il 13%, i salti o la stanchezza circa il 6%. La maggior parte delle cadute si verificano non sulle piste nere (quelle più difficili), ma su quelle rosse (media difficoltà).