Capodanno: arrivi record a Roma, concertone al Circo Massimo

AGI - Per i giorni a cavallo di Capodanno a Roma è atteso un milione di visitatori, numeri da record a cui si aggiungeranno gli arrivi 'last minute'. L'evento più atteso è il concertone del Circo Massimo con Alessandra Amoroso, Tananai e il rapper Fabri Fibra, tre artisti che mettono tutti d'accordo dopo le polemiche dell'anno scorso per l'invito e poi l'esclusione di Tony Effe. La serata comincerà a partire dalle ore 21, l'ingresso è gratuito. A ridosso della mezzanotte come da tradizione ad attendere gli spettatori sarà il conto alla rovescia per il nuovo anno.
Dopo la notte del 31 dicembre, il primo gennaio Roma accoglierò turisti e residenti con oltre 100 eventi in tutta la città, dal centro alle periferie, con Capodarte. Roma si trasformerà in un grande palcoscenico diffuso con oltre cento appuntamenti tra i vari Municipi. Quasi tutti gli eventi in programma sono gratuiti. Tra le attività per bambini alla Pelanda del Mattatoio c'è "La Repubblica del gioco"; al Palazzo Esposizioni, il laboratorio "Dritti ai Diritti"; al Teatro Biblioteca Quarticciolo c'è un workshop di scrittura creativa. Le Biblioteche di Roma propongono letture animate dedicate agli articoli fondamentali della Costituzione, con focus su lavoro, pace, ambiente e uguaglianza e tanto altro.
E poi ci sono Cinecittà World, dove il Capodanno sarà non-stop dalle 18 del 31 dicembre alle 6 del primo gennaio con 40 attrazioni aperte fino a tarda notte, cene e cenoni, spettacoli dal vivo, fuochi d'artificio, DJ set e un palinsesto musicale che attraversa tutte le generazioni. Il costo del biglietto varia a seconda del ristorante che si sceglie. In programma anche gli spettacoli al Planetario: il 31 dicembre si parte alle ore 10 con 'Space opera', un viaggio interplanetario con una visuale a 360 gradi, interamente basato sulle note della suite 'Op.32: The Planets' di Gustav Holst; alle ore 11 c'e' 'Notte Stellata', una rassegna di stelle, costellazioni e oggetti del cielo profondo come nebulose e galassie visibili nell'oscurità del cielo stellato con gli astronomi del planetario. Alle ore 12 'Girotondo tra pianeti', uno spettacolo interattivo per bambini in cui la sala del Planetario diventerà un'immaginaria rampa di lancio verso i pianeti del sistema solare.