Caccia al cinghiale, muore un pensionato nel Frusinate

AGI - Tragedia durante una battuta di caccia in provincia di Frosinone: un pensionato è morto dopo essere stato caricato da un cinghiale nelle campagne di Vallemaio, lungo la strada provinciale che collega il paese a Sant'Andrea. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo residente a Sant'Angelo si trovava insieme ad altri amici quando l'animale lo avrebbe improvvisamente attaccato, provocandogli ferite gravissime.
Il cinghiale avrebbe reciso l'arteria femorale del cacciatore, che sarebbe morto poco dopo a causa di una grave emorragia. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, ma per il pensionato non c'e' stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito. Ancora in corso la ricostruzione esatta della dinamica dei fatti.