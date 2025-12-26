Per migliaia di italiani questa mattina iniziano le vacanze natalizie. Traffico intenso sull'autostrada del Brennero

AGI - Per migliaia di italiani questa mattina iniziano le vacanze natalizie che termineranno il prossimo 6 gennaio. Le località del Trentino Alto Adige, ma anche del Bellunese, nelle prossime ore registreranno un notevole afflusso di turisti.
Hotel e resort presi d'assalto
Oltre agli hotel e resort, sempre molto richiesti gli appartamenti e i bed&breakfast che in Alto Adige vengono indicati come ‘Zimmer’ (camere). In queste ore sulla corsia nord dell’autostrada A22 del Brennero si registra traffico molto intenso
A causa di un incidente, sempre in direzione nord, questa mattina, nel tratto tra Affi ed Ala/Avio si registrano 8 chilometri di coda. Secondo le previsioni da oggi e per i prossimi quattro giorni in direzione nord è previsto traffico intenso.
Le mete più gettonate
I vacanzieri italiani si concentreranno soprattutto nelle località altoatesine (Val Gardena, Val Badia, Val d'Isarco, Val Pusteria) e trentine (Val di Fassa, Val di Fiemme, Val di Sole) senza escludere anche le stazioni sciistiche nel Tirolo austriaco.
Raccomandazioni per Ortisei
Nel comune di Ortisei in Val Gardena, da domani al 6 gennaio le autorità locali raccomandano di evitare di percorrere tra le ore 15 e le 19 la tratta da Selva a Ortisei.
L'offerta sciistica
Per quanto concerne l’offerta sciistica, le stazioni sciistiche sono tutte aperte, dal Dolomiti Superski all’Ortler SkiArena con un’apertura di piste e impianti complessiva dell’80-85%. In attesa delle forti nevicate, la stagione è garantita dall’innevamento artificiale.