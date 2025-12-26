Roma, identificata la donna scappata dopo aver investito un rider

AGI - È stata individuata e denunciata dagli agenti del II Gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale, la conducente di una Smart Fortwo grigia che, il 12 dicembre scorso, intorno alle 13.30, aveva investito un rider in viale Eritrea, all'incrocio con via Lago di Lesina, dandosi poi alla fuga senza prestare soccorso al ciclista, un cittadino di nazionalità afgana di 35 anni. Intervenuti sul luogo dell'incidente per i rilievi, i caschi bianchi hanno immediatamente avviato le indagini per risalire al veicolo e alla persona che in quel momento si trovava alla guida.
Eseguiti tutti gli accertamenti, gli agenti hanno iniziato ad analizzare le immagini delle telecamere di sicurezza di diversi esercizi commerciali, sia della zona, sia delle strade limitrofe al luogo dell'incidente, fino a risalire alla targa del mezzo e alla sua proprietaria, una donna italiana di 59 anni.
Effettuate le prime ricerche presso gli indirizzi riconducibili alla 59enne, che avevano dato esito negativo in quanto la stessa risultava ovunque irreperibile, gli agenti sono riusciti a individuare un collegamento con la donna, un parente che abitava nel quartiere Trieste, dove la stessa, dopo alcuni giorni di appostamenti è stata rintracciata, come anche la Smart, rivenuta nella stessa zona.
Per la 59enne, identificata quale conducente che si trovava alla guida del mezzo al momento dell'incidente, è scattata la denuncia all'Autorità Giudiziaria per fuga e omissione di soccorso.