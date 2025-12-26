Addio a Maria Sole Agnelli, la sorella dell'Avvocato

AGI - Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato Gianni Agnelli e di Susanna Agnelli, è morta oggi all'età di 100 anni.
Nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva avuto quattro figli (Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino), mentre dal secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri era nato Eduardo. Per 14 anni, fino al 2018, è stata presidente della Fondazione Agnelli.
L'impegno in politica
In anni ancora dominati dalle figure maschili il suo impegno come sindaco di Campello sul Clitunno, in Umbria, fu un esempio di partecipazione femminile alla vita politica del Paese. Guidò la giunta comunale della città umbra per un decennio: dal 1960 al 1970. E si distinse per l’attenzione alla gestione del territorio, al patrimonio rurale e per la valorizzazione delle risorse storiche come le Fonti del Clitunno.
La passione per i cavalli da corsa
I cavalli furono una delle principali passioni per Maria Sole Agnelli. La sorella dell’Avvocato si dedicò infatti all’addestramento di cavalli da competizione. Il suo purosangue Woodland fu medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Monaco del 1972.