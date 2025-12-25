Allerta maltempo in Emilia Romagna, evacuazioni nel Ravennate 

AGI - Il forte maltempo delle ultime ore ha costretto le autorità a predisporre un'evacuazione urgente per i residenti che abitano nelle aree prossime al fiume Senio nel territorio comunale di Castel Bolognese (Ravenna), dove il corso d'acqua, in località Tebano, ha superato la soglia di massima criticità.
Il Comune ha invitato le persone raggiunte dalla notifica di evacuazione a recarsi al palasport, predisposto come punto di accoglienza in sicurezza. La piena del Senio continua infatti a destare preoccupazione.
Il sindaco, "limitare gli spostamenti"
Nel pomeriggio di oggi a Tebano il livello del fiume ha raggiunto quota 5,76 metri, oltre la soglia rossa. In aumento anche i valori registrati dal sensore di Casola Valsenio, dove è stata superata la soglia gialla, mentre al Ponte del Castello gli indicatori segnalano il superamento della soglia arancione con un livello di 5,27 metri.
Il sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza, ha rinnovato l'invito alla cittadinanza a mantenere alta l'attenzione, limitare gli spostamenti e non avvicinarsi agli argini del fiume.
Protezione civile al lavoro
La Protezione civile dell'Emilia-Romagna sta monitorando costantemente la situazione dei corsi d'acqua regionali: le criticità più significative, inizialmente concentrate nel Bolognese, si stanno progressivamente spostando verso il Ravennate.
Le previsioni indicano tuttavia un'attenuazione delle precipitazioni, con un possibile graduale calo dei livelli idrometrici; per la giornata di domani, al momento, non è stata disposta l'allerta rossa.
Allerta arancione domani in Emilia Romagna
Allerta arancione domani nella pianura bolognese, ferrarese e ravennate per il passaggio dei colmi di piena dovuti alle piogge di queste ore, in particolare di Senio e Idice.
Il Cor, Centro operativo regionale, ha confermato l'allerta arancione senza diramare alcun allerta rossa. Il Cor resta comunque operativo in presenza 24 ore su 24 anche domani, in contatto con prefettura e sindaci.
Situazione monitorata insieme al preside della Regione, Michele de Pascale, e dalla sottosegretaria Manuela Rontini, con l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile.