Natale col bisturi. Cosa nasconde il boom di ritocchi estetici

AGI - L’addio alle rughe, alle zampe di gallina e pure alle maniglie dell’amore cade sempre più sotto Natale. Sotto l’albero spopolano i (veloci) ritocchi estetici - filler alle labbra, agli occhi o al collo per tutte le età (e portafogli).
Ma aumentano anche gli interventi di chirurgia estetica ben più costosi che si concedono soprattutto uomini e donne in carriera. Così sempre più spesso manager e politici approfittano delle festività per rifarsi il look. Prima la sala operatoria (nuovo naso, il lifting del volto, l’addome scolpito) poi una decina di giorni chiusi in casa.
E il ritorno in pubblico con un restyling senza lividi. È in estrema sintesi il fenomeno fotografato da Franco Bassetto, presidente della Società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva-rigenerativa ed estetica (Sicpre), l’associazione a cui sono iscritti gran parte dei chirurghi plastici in Italia.
"Attenzione ai prezzi discount"
“Attenzione ai prezzi discount pubblicizzati sui social, dove questi interventi sono spesso sminuiti al livello di seduta da un’estetista”, il monito. Anche perché i rischi per la salute non mancano.
“Diffidate dal lifting della pausa pranzo. Occorre scegliere professionisti qualificati e strutture sicure”, avverte. “La medicina estetica – spiega il medico all’AGI - è diventata ormai un’esigenza sociale sia per i più giovani che spesso chiedono ritocchi alle labbra sia per gli anziani che puntano a far sparire le rughe sulla fronte o le cosiddette zampe di gallina agli angoli esterni degli occhi. In questo periodo c’è un’impennata di richieste”.
I filler e le possibili complicanze
Interventi poco invasivi ma non per questo da prendere con leggerezza. Ad esempio nei cosiddetti filler (infiltrazioni di acido ialuronico) per ringiovanire guance e zigomi o rendere le labbra carnose “possono sorgere delle complicanze legate a prodotti di dubbia provenienza. Spesso queste infiltrazioni vengono fatte da persone non laureate in medicina. Se il filler viene inoculato in un vaso sanguigno si possono verificare complicanze anche molto gravi, come la necrosi".
Il botulino e i rischi di effetti indesiderati
Il botulino, invece, è utilizzato soprattutto per attenuare le rughe grazie all'effetto neuromodulatore della tossina botulinica, che induce una paralisi parziale e temporanea nei muscoli in cui viene iniettata. Agendo sui muscoli, se non si sceglie personale qualificato c’è il rischio di rimanere “con la bocca storta, la palpebra abbassata o di soffrire di disfagia per problemi al collo”.
Il 'buen ritiro' di manager e politici
Nelle festività neanche il bisturi si ferma. Manager e politici abbinano le vacanze a un ‘buen ritiro’ di chirurgia estetica. “Sono molto richiesti gli interventi di liposuzione sia per gli uomini, all’addome, e sia per le donne ai fianchi. Poi le addominoplastiche, le blefaroplastiche contro la caduta delle palpebre, le rinoplastiche al naso e il lifting al volto”, spiega Bassetto.
Sia per la medicina e sia per la chirurgia estetica non bisogna accettare i discount proposti dai social. Servono strutture sicure. Occorre accertarsi che il personale sia laureato in medicina e specializzato in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica”.