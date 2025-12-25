Stroncato da malore durante una partita di calcio, muore 15enne a Pordenone

AGI - Dramma in un campetto di calcio del Friuli. Un ragazzo di 15 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre stava giocando con alcuni amici.
È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Pordenone. Il ragazzo, originario del Senegal, era impegnato con la sua squadra a gareggiare, quando, sembra in seguito a uno scontro fortuito, è stato colto da arresto cardiaco.
L'intervento dei sanitari e la corsa in ospedale
Allertati da una chiamata al 112, i sanitari sono intervenuti tempestivamente. Il quindicenne all'arrivo del medico è apparso subito in condizioni critiche: è stato intubato sul posto e sottoposto alle manovre di rianimazione prima del trasporto d'urgenza all'ospedale Santa Maria degli Angeli dove poco dopo ha cessato di vivere.
Il giovane e la squadra dell'Asd Torre
Il giovane era tesserato da alcuni anni con le giovanili dell'Asd Torre e faceva parte della formazione Under 16. La comunità sportiva è sotto shock per la tragica perdita del quindicenne.