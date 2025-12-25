Bambino ferito al braccio da un proiettile a Napoli

AGI - Un bimbo ferito di striscio da un proiettile. Accade nel Napoletano, la sera della vigilia di Natale. La polizia è stata allertata dai medici dell'ospedale pediatrico di Napoli Santobono, dopo che il bambino era stato trasportato al pronto soccorso dai genitori con una ferita di striscio al braccio sinistro riconducibile ad un colpo d'arma da fuoco.
Una settimana di prognosi
Da una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo è stato colpito in circostanze ancora da accertare, in piazza Mercato a Pomigliano D’Arco. Dopo le cure dei sanitari, il bambino è stato dimesso con 7 giorni di prognosi. Indagano gli agenti del commissariato di Acerra.
Indagini a tutto campo
Il bambino ferito ha 7 anni. Le indagini per il suo ferimento non trascurano nessuna pista, compresa quella di colpi sparati in aria per 'festeggiare', come spesso accade a ridosso di fine anno non solo nel Napoletano. I genitori della vittima, secondo quanto apprende l'AGI, non hanno mai avuto a che fare con le forze dell'ordine.