Marche, la magia del Natale tra alberi maestosi e presepi viventi

AGI - Dai presepi viventi agli allestimenti luminosi, le Marche si preparano al Natale nel segno della tradizione. Anche quest'anno, l'albero di Natale più grande della regione è a Castelbellino (Ancona): un dislivello di 134 metri tra la punta e il fondovalle, una lunghezza di 434 metri lungo il versante per una superficie di 21.360 metri quadri, con 73 neon perimetrali e 7 mila metri di cavi.
Macerata
A Monte Cavallo (Macerata), che con 103 abitanti è uno dei comuni più piccoli della regione, è tornato a illuminarsi quest'anno un abete naturale alto 30 metri.
Ancona
Nel Castello di Precicchie, a Fabriano (Ancona), nel giorno di Santo Stefano, va in scena la 41esima edizione del presepe vivente, con il borgo medievale che si trasforma tra torce, figuranti e antichi mestieri.
Urbino
E' arrivata alla venticinquesima edizione 'La via dei presepi' di Urbino, curata dalla locale Proloco, quest'anno largamente dedicata a San Francesco, in occasione dell'anniversario degli 800 anni dalla morte: tre i punti espositivi e un percorso tra strade e vicoli del centro storico, con centinaia di presepi, realizzati con ogni tipo di materiale.
Ascoli Piceno
Molto suggestivi i presepi viventi nel borgo antico di Grottammare (Ascoli Piceno), all'interno delle grotte di Camerano (Ancona), nell'antico Castello Brancaleoni di Piobbico (PesaroUrbino). Già attivi da diversi giorni e lo saranno sino all'Epifania i mercatini: da Gradara e Mombaroccio (Pesaro-Urbino) ad Ascoli Piceno, da Caldarola e Recanati (Macerata), da Fermo e San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).
Quanto ai piatti della tradizione, spazio ai Vincisgrassi, che hanno ottenuto il marchio di Specialità Tradizionale Garantita (STG), al fritto all'Ascolana, allo Stoccafisso all'Anconetana e al Brodetto Fanese; tra i dolci, imperdibili il Frustingo, un pane ricco e speziato con frutta secca e mosto cotto, i Cavallucci di Cingoli, biscotti con noci, miele e scorza d'arancia, la Pizza di Natale, simile a un panettone contadino, Lu Serpu di Falerone, a forma di serpente, una pasta frolla ripiena di mandorle, cioccolato, amaretti, frutta secca e aromi e ricoperto di cioccolato fuso, glassa o zucchero.