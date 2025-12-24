Vigilia e Natale sotto la pioggia, graduale miglioramento da Santo Stefano

AGI - Natale all'insegna del maltempo per un ciclone mediterraneo su gran parte d'Italia, sarà più ventoso e più freddo rispetto a quelli degli ultimi anni. In questo giorno di Vigilia le perturbazioni interessano soprattutto il Centro-Nord e in misura minore il Sud con allerta arancione per il maltempo in Emilia-Romagna e gialla per otto regioni, altre zone della stessa Emilia-Romagna più Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria.
Neve sulle Alpi e sull'Appennino settentrionali che entro la serata di oggi si spingeranno fin verso i 400-600 metri. Neve anche sull'Appennino centrale generalmente oltre i 1100-1400 metri.
Nel giorno di Natale ancora tempo instabile sulla nostra Penisola ma con fenomeni che andranno in graduale esaurimento. Si prevedono piogge diffuse al Nord-Ovest, neve in montagna a bassa quota.
Al Centro instabilità su Toscana, Lazio e Marche e neve in Appennino, al Sud: qualche pioggia specie sulle regioni ioniche. Il vento sarà forte con correnti orientali fredde in particolare sulla Pianura Padana dove pulirà l'aria.
Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano un graduale miglioramento tra Santo Stefano e il successivo weekend, alcuni modelli ipotizzano comunque un ulteriore calo delle temperature entro la fine dell'anno.