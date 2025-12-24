Decine di sequestri di botti illegali e merci contraffatte

AGI - Da nord a sud, gli uomini della Guardia di Finanza sono impegnati nel sequestro di merci pericolose, come fuochi di artificio illegali, e contraffatte presenti negli scaffali di molti negozi. Roma, Milano, Loreto, Cosenza, Reggio Calabria, Potenza, Caserta sono solo le ultime città colpite da decreti di sequestro.
Nel dettaglio:
Roma
Complessivamente sono stati sequestrati 4,2 tonnellate di fuochi di artificio non a norma.
Il primo intervento è stato eseguito nella Capitale, a seguito di una segnalazione. I militari della Compagnia di Colleferro hanno individuato oltre due tonnellate di materiale pirotecnico custodito all’interno di locali riconducibili a una società operante nella periferia orientale di Roma, risultata priva delle prescritte autorizzazioni di pubblica sicurezza per la detenzione e la commercializzazione dei prodotti. Sempre nella periferia orientale, il 3° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma ha individuato, all’interno di un deposito, circa 82.000 articoli pirotecnici, per una massa attiva complessiva di circa 1 tonnellata, detenuti abusivamente. Il materiale era stoccato in prossimità di sostanze infiammabili e in assenza di idonei sistemi antincendio.
In un ulteriore intervento, nel quadrante nord della Capitale, una donna è stata fermata mentre effettuava una consegna a domicilio di materiale esplodente trasportato a bordo della propria autovettura. Le successive verifiche hanno consentito di rinvenire oltre 2.000 articoli pirotecnici custoditi presso la sua abitazione. A Fiumicino, i militari del 6° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma hanno individuato circa 320 chilogrammi di articoli pirotecnici detenuti illegalmente all’interno di un’abitazione, a seguito dell’osservazione di un sospetto via vai di persone. Il materiale risultava inoltre oggetto di promozione attraverso piattaforme social.
Altri 35.000 pezzi sono stati sequestrati in Via Prenestina, a cura del Gruppo di Frascati, e a Guidonia Montecelio, dal Gruppo a quella sede.
Rieti
I Finanzieri del Comando di Provinciale di Rieti, nel corso di mirati servizi di controllo economico del territorio, intensificati ulteriormente in previsione delle prossime festività, hanno proceduto all’arresto di un soggetto italiano di 40 anni, trovato in possesso di decine di migliaia di fuochi di artificio, per un peso di oltre 2 tonnellate, contenenti circa 300 kg di esplosivo netto, e altro materiale esplodente artigianale, prodotti e detenuti senza le prescritte autorizzazioni e in ambienti non idonei, con gravissimo pericolo per l’incolumità delle persone e delle strutture.
La cosa più grave accertata dai finanzieri è stata senz’altro la scoperta di prodotti esplosivi fabbricati artigianalmente, “non classificati”, pertanto senza le prescritte etichettature circa la composizione degli stessi e la quantità di polvere nera contenuta, ma soprattutto senza le istruzioni d’uso nonché la presenza, nel medesimo locale, di un fusto metallico e un sacco di plastica contenenti polvere di alluminio, un ulteriore sacco contenente perclorato di sodio (materiale altamente instabile e inquinante) e numerosi rotoli di miccia incendiaria oltre a materiale vario per il confezionamento di artifici pirotecnici.
Milano
L'attività info-investigativa, condotta dai Finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Milano, ha permesso di individuare e sottoporre a controllo un esercizio commerciale gestito da un soggetto di nazionalità cinese situato in zona Corvetto, all’esito del quale sono stati sottoposti a sequestro 15.256 articoli fra decorazioni e addobbi natalizi, riportanti indebitamente la marchiatura “CE”, nonostante per la loro natura non sia prevista, traendo così in inganno il consumatore finale circa la tracciabilità e la qualità dei prodotti in questione.
Brindisi
Nel corso di un controllo presso un esercizio commerciale nel Comune di San Vito dei Normanni, i militari hanno individuato e sottoposto a sequestro amministrativo oltre 60mila prodotti non sicuri, tra cui spiccano luci led e apparecchi di illuminazione, particolarmente in voga in questo periodo per le decorazioni domestiche.
Potenza
Gli interventi sono stati eseguiti dai Finanzieri del Gruppo di Potenza, delle Compagnie di Rionero in Vulture e di Lauria e delle Tenenze di Viggiano e di Maratea e hanno interessato diverse aziende ed esercizi commerciali del capoluogo e della provincia.
Le attività ispettive hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro oltre 1 milione e duecentocinquantamila prodotti “non sicuri”.
Tra questi, luminarie natalizie e giocattoli non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di settore nonché casalinghi e articoli di bigiotteria privi delle informazioni e delle avvertenze d’uso previste dal “Codice del Consumo”. Al termine dei controlli sono stati segnalati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata i 9 titolari delle rivendite ispezionate.
Ancona
Nello scorso fine settimana, la Guardia di Finanza della Tenenza di Osimo ha sequestrato a Loreto oltre 200 profumi e prodotti per la cosmesi contraffatti pronti per essere commercializzati in occasione delle festività natalizie.
L’operazione è il frutto dell’attività investigativa svolta attraverso la consultazione delle piattaforme social e dei servizi di “market place” a queste collegate: la navigazione e il monitoraggio di questi strumenti, infatti, hanno consentito di rintracciare diversi post di vendita di confezioni di profumi di noti brand, appetibili per i prezzi proposti particolarmente concorrenziali nonché per l’appeal dei marchi e delle griffe pubblicizzate.
Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati anche 3.500 euro in contanti, quale provento delle vendite dei prodotti.
Palermo
Nei giorni scorsi, nell’ambito del dispositivo operativo di contrasto alla contraffazione e di controllo sulla sicurezza dei prodotti, appositamente intensificato in vista delle festività natalizie, i Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo in due diverse operazioni hanno sottoposto a sequestro 1.020.000 addobbi natalizi riportanti il falso “made in italy” e 44.448 artifici pirotecnici illegali, per un totale di 8,5 quintali e massa esplodente pari a 176,67 kg.