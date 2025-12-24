Natale: in Friuli tra i 160 presepi c'è anche quello subacqueo

AGI - Il Friuli Venezia Giulia ha acceso la magia del Natale trasformando città, borghi e montagne in un unico grande palcoscenico di luci, tradizioni, sapori, cultura e benessere. Dalle montagne alla costa, attraversando le colline e la pianura, ogni località invita a riscoprire la bellezza del tempo lento, l'incanto dei presepi, la suggestione dei mercatini, la gioia condivisa di feste autentiche, tra camini e fogolar accesi e panorami oramai imbiancati.
Un viaggio che unisce spiritualità e scoperta, cultura e natura, esperienze e benessere, offrendo per le festività emozioni vere e atmosfere che scaldano il cuore.
Tra queste il fascino dei presepi: un viaggio tra arte e fede con oltre 160 iniziative diffuse in un centinaio di comuni: installazioni artigianali, presepi statici, in movimento o animati, galleggianti o subacquei, all'aperto e nei borghi storici, pensati per comitive e famiglie, con tour guidati.
Pordenone
In un ideale giro a 360 gradi si parte da Porcia (Pordenone), con le natività accolte nello scenografico casello di Guardia; nella pedemontana pordenonese Poffabro e Polcenigo trasformano case e scorci in presepi a cielo aperto; Spilimbergo propone le sue splendide statue a mosaico che verranno esposte in parte anche nell'abazia di Sesto al Reghena; a Forgaria nel Friuliri affiora il presepe subacqueo dalle acque verde smeraldo del lago di Cornino.
Udine
Tra i luoghi simbolo, Sutrio con "Borghi e Presepi" (presepi artigianali nei cortili e il celebre Presepe di Teno), Moggio Udinese con la rassegna ospitata nella Torre Medievale e le colline di San Daniele del Friuli con diorami e natività anche da Austria e Slovenia.
A Tricesimo giardini, nicchie, balconi, chiese e cappelle votive si animano di presepi;a Udine, negli spazi del museo Etnografico del Friuli, spazio alla mostra "Presepio e l'espressione artistica della Nativita'" mentre nel quartiere di Cussignacco si potranno ammirare presepi statici e animati.
Da non perdere il presepe storico delle suore orsoline a Cividale del Friuli, quello del santuario di Castelmonte, in comune di Prepotto, e la rassegna di Aquileia.
Gorizia
Dopo l'esposizione in piazza San Pietro in Vaticano, Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 con Nova Gorica, ha accolto il presepe lagunare dei pescatori di Grado. A Ronchi dei Legionari torna il famoso presepio in movimento con voce narrante, frutto di oltre quarant'anni di lavoro e 500figure azionate da un unico motore.
Nel Tarvisiano il Natale ha invece il passo antico delle leggende alpine. Al calare della sera, quando l'aria frizzante si riempie del suono dei campanacci e le prime fiaccole fendono l'oscurità, dalle pieghe del bosco emergono i Krampus, le inquietanti e rumorose creature mascherate la cui origine si perde nella notte dei tempi e nei misteri della foresta alpina.
I tradizionali mercatini di Natale animano da giorni borghi e città in tutta la regione: dai paesi di montagna (Sauris, Sappada) ai capoluoghi (Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia), passando per borghi tra i piu' belli d'Italia o Patrimonio Unesco come Palmanova e Aquileia. A Lignano Sabbiadoro torna "Lignano Natale d'A...mare", la manifestazione che trasforma la località in un villaggio incantato dove la magia del Natale incontra il fascino del mare d'inverno.
Elemento iconico è il presepe di sabbia, giunto alla 22/a edizione, promosso dall'accademia della sabbia e dall'associazione Dome aghe savalon d'aur, mentre nel Villaggio del Natale Promo Turismo Fvg e' presente con una tipica baita di montagna dove i visitatori potranno scoprire le bellezze del Friuli Venezia Giulia.
A Grado, il Natale è cominciato con la rassegna "Presepi a Grado",mostra diffusa di natività provenienti da Italia, Austria e Slovenia, dal Palazzo dei Congressi alle calli del centro storico. Sulla Spiaggia Imperiale sino al 6 gennaio, torna la Winter Season 2025-2026: la spiaggiasi trasforma in un bosco incantato tra luci e alberi addobbati.