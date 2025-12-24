Famiglia del bosco: concessa la visita natalizia a papà Nathan, ma di sole due ore

AGI - Papà Nathan trascorrerà il giorno di Natale nella struttura protetta di Vasto (Chieti) con la sua famiglia. Ma solo dalle 10:00 alle 12:30. Un incontro limitato nel tempo, autorizzato ieri dalla direzione della casa d'accoglienza dove vivono da più di un mese i suoi tre figli e la moglie Catherine.
Una piccola apertura che però lascia la famiglia Trevallion Birmingham divisa per molti altri mesi, almeno a leggere le disposizioni del Tribunale per i minorenni dell'Aquila che ha stabilito una verifica sullo stato psichico dei genitori; collegata c'è anche un'indagine psico-diagnostica sui figli.
Non solo una fotografia dell'attuale equilibrio familiare, ma anche una valutazione prospettica sulla possibilità di recupero delle funzioni genitoriali nel tempo, compatibile con i diritti e lo sviluppo dei tre minori: una bambina di 8 anni e due gemelli di 6 che vivevano in un rudere nel bosco di Palmoli (Chieti).
Incarico e tempistiche della ctu
Il Tribunale ha nominato come consulente tecnico d'ufficio la psichiatra Simona Ceccoli. L'incarico sarà conferito il 5 gennaio. La consulente avrà 120 giorni per terminare il suo lavoro. I legali della coppia anglo-australiana e i loro consulenti potranno formulare osservazioni.
Il servizio sociale dovrà trasmettere una relazione aggiornata sui passi in avanti compiuti dai tre bambini, che non sanno né leggere né scrivere, e dai genitori.