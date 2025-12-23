Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli si dimette dopo le accuse di maltrattamenti

AGI - Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica dopo le accuse di maltrattamenti nei confronti della moglie. La decisione è stata comunicata con una lunga lettera che ha anticipato la seduta del Consiglio comunale convocata per oggi alle 18.
Alla base della scelta, spiega Missiroli, l'impossibilità di affrontare "una situazione così complessa con la necessaria lucidità" e di garantire "la serenità che l'istituzione comunale merita", a fronte di una forte esposizione mediatica che negli ultimi giorni ha coinvolto anche la sua famiglia e, in particolare, i figli. Il primo cittadino denuncia giudizi pubblici formulati prima degli accertamenti giudiziari e ribadisce di non aver ricevuto comunicazioni formali nè di aver potuto visionare atti dell'indagine.
"Condanno ogni forma di violenza, in particolare quella contro le donne", sottolinea Missiroli, ribadendo al contempo "la totale estraneità a qualsiasi episodio di maltrattamenti o violenza". Una presa di posizione che definisce coerente con i propri valori personali e con il percorso politico-amministrativo. Missiroli è accusato di violenze e maltrattamenti contro la moglie da cui si sta separando.