A 11 anni vende disegni per il regalo di Natale alla sorellina

AGI - Davanti al negozio di giocattoli vende libri e disegni per comprare il regalo di Natale alla sorellina. Ha 11 anni il bambino protagonista di una piccola storia di Natale, e vive a Mugnano, in provincia di Napoli.
Sono i carabinieri ad avvicinarlo, dopo la segnalazione da parte della responsabile dell'attività commerciale, perché è lì da tempo e da solo. Rassicurato dai militari dell'Arma, il bimbo racconta di chiamarsi Alessio e spiega di essersi allontanato da casa con un obiettivo semplice e commovente: raccogliere qualche euro per comprare un regalo di Natale alla sua sorellina di tre anni.
La paura del papà
Ha perso la mamma, e dice di non andare bene a scuola e quindi di aver ritenuto non giusto chiedere a suo padre dei soldi. Nel frattempo il papà del piccolo è nella caserma dei carabinieri per denunciare la scomparsa del figlio che si era allontanato in un momento di sua distrazione.
La commozione dei carabinieri
L'uomo raggiunge la pattuglia, visibilmente sollevato nel ritrovare il figlio in buone condizioni. Ricostruita la vicenda, i carabinieri, colpiti dalla storia e dallo spirito di Alessio, hanno deciso di acquistare di tasca loro un regalo per lui e uno per la sorellina. Il bambino ha trascorso un pò di tempo in caserma insieme ai militari, tra sorrisi e serenità, prima di fare ritorno a casa con il padre.
Alessio è tornato a casa
L'uomo, visibilmente emozionato, ha acconsentito di far scattare alcune foto ricordo a testimonianza di un incontro che difficilmente verrà dimenticato. Alessio è stato riaffidato al genitore in ottime condizioni di salute.