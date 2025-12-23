Spari contro ciclisti: denunciato un 25enne incensurato

AGI - È stato individuato dai Carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese, l'autore del grave episodio avvenuto pochi giorni fa a Peri (Verona), quando un gruppo di ciclisti appartenenti al team "A.S.D. S.C. Padovani" è stato fatto oggetto di colpi d'arma da fuoco durante un allenamento. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma l'uomo alla guida della propria autovettura e in fase di sorpasso avrebbe estratto una pistola esplodendo due colpi al loro indirizzo, creando una situazione di estremo pericolo.
Il conducente è un 25enne, incensurato, originario della provincia scaligera. Il gesto, secondo quanto emerso, sarebbe riconducibile a futili motivi legati a contrasti sulle manovre e all'insofferenza di quest'ultimo verso i ciclisti.
Nel corso delle attività investigative è stata inoltre individuata e sottoposta a sequestro l'arma utilizzata: una pistola a salve, indebitamente portata indosso dal giovane. L'arma è stata trovata, occultata sotto il pianale del bagagliaio, "dettaglio quest'ultimo - sostengono i carabinieri - che non lasciava spazio alcuno circa il fatto che l'autore la detenesse in maniera sconsiderata e non per scopo ludico, tanto più alla luce del fatto che le fosse stato asportato il tappo rosso".
Il 25enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Verona per minaccia aggravata, porto di armi od oggetti atti a offendere ed esplosioni pericolose.
